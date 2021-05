Denne veien skal kunne lade bilen mens du kjører

I dag går turen til nærmeste ladestasjon når en elbil går tom for strøm, men kanskje det ikke vil være nødvendig i fremtiden.

En gruppe forskere har utviklet en teknologi for veibaner som lar elektriske biler lade under kjøring, skriver Insider.

Ladefeltene vil være spesielt egnet for trafikkerte veier, der det kan bygges et ladefelt som vil lade bilenes batterier når de kjører over overflaten, ifølge forskerne bak prosjektet.

Banen vil også kunne identifisere bilene som bytter kjørefelt over til den ladende kjørebanen og senere kreve betaling for ladingen.

Mange bytter tilbake til fossilbil

Ifølge Khurram Afridi, lektor i elektro- og datateknikk ved Cornell University i New York State og ledende forsker bak prosjektet, vil teknologien gjøre det enda mer praktisk å bytte fra tradisjonelle biler som kjører på fossilt drivstoff til elektriske kjøretøyer.

– Den eneste måten vi kan få folk til å kjøpe elektriske biler på er å gjøre det like enkelt å lade dem som å fylle drivstoff på biler med forbrenningsmotorer. Med en slik trådløs ladeteknologi, vil de elektriske kjøretøyene ha enda færre begrensninger enn de tradisjonelle, sier Afridi.

En fersk undersøkelse viser at de begrensede mulighetene for å lade elektriske biler i det offentlige rom betyr at hver femte eier av en elbil i California velger å gå tilbake til fossilbil.

Bygget på 100 år gammel teknologi

Vitenskapen bak teknologien går mer enn 100 år tilbake og ble utviklet av oppfinneren Nikola Tesla, som blant annet står bak vekselstrømsmotoren.

Den trådløse strømmen overføres fra integrerte metallplater i veien, som er koblet til strømnettet og en høyfrekvent inverter.

Platene lager vekslende elektriske felt, som tiltrekker seg og frastøter et par tilsvarende plater festet til bunnen av elbilene.

Det er langt fra første gang at forskere eksperimenterer med trådløse ladealternativer for elbiler. Helt tilbake i 1986 ble mulighetene for trådløs lading av elbiler testet, som en del av et samarbeid mellom lokale myndigheter, universiteter og offentlige og private selskaper.

De siste årene har mange teknologibedrifter også brukt teknologien til å lade elektroniske enheter og særlig mobiltelefoner. Generelt har det imidlertid vært en nedgang i arbeidet med å utbedre trådløs lading, da maskinvaren har vist seg å være både kostbar og tungvin.

Fortsatt under utvikling

Forskergruppen jobber fortsatt med å forbedre teknologien slik at den effektivt kan lade elbilene. For tiden tar det omtrent fire til fem timer å lade mindre elektriske kjøretøyer på ladeveien, mens for eksempel Tesla-biler vil kreve enda lengre ladetid.

Det vil også kreve en grundig overhaling av offentlige veier før teknologien kan brukes. Ifølge forskerne vil ladefeltene i utgangspunktet være best egnet for motorveier, større byer og ved stoppskilt og trafikklys.

Dette vil trolig ikke implementeres før det neste tiåret, men forskergruppen eksperimenterer for tiden med å bruke teknologien til gaffeltrucker og selvkjørende roboter i produksjonslagre, i samarbeid med Toyota.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.