Hver femte elbileier i California har gått tilbake til fossildrevet

Elektriske biler vinner terreng over hele verden. I fjor økte salget av elbiler med 39 prosent, og ifølge prognoser vil elbiler utgjøre halvparten av personbilmarkedet innen 2030.

Men ikke alle elbileiere har definitivt gått bort fra fossilt drevne biler. Faktisk velger hver femte eier av et elektrisk kjøretøy å gå tilbake til et kjøretøy med fossilmotor. Det viser en ny studie fra University of California Davis, skriver InsideEVs.

Her ser hovedårsaken ut til å være at elbiler tar betydelig lengre tid å lade enn det tar å fylle tanken til en bensin- eller dieselbil.

Situasjonen kan endre seg

Forskerne påpeker imidlertid at studiens data er basert på kaliforniere som kjøpte en elektrisk bil i årene 2012 til 2018, og at bildet derfor kan se litt annerledes ut i dag.

Ifølge undersøkelsen hadde 70 prosent av de som valgte å gå tilbake til tradisjonelle biler med forbrenningsmotorer, bare tilgang til en treg ladestasjon. En faktor som etter sigende gjorde det mer tungvint å eie elbilene.

To tredjedeler opplyste også at de ikke brukte offentlige ladestasjoner, men det fremgår ikke hva årsaken var.

Kan bremse omleggingen

Konklusjonen kan imidlertid også sees fra et mer positivt perspektiv, da den selvsagt viser at fire av fem elbileiere velger å beholde en elbil.

Imidlertid er det ikke nok om målet er at alle private kjøretøyer skal gå på strøm, ifølge forskerne bak studien, Scott Hardman og Gil Tal.

– Man bør ikke anta at en forbruker som først kjøper en elektrisk bil, vil fortsette å eie en. Resultatene er et tegn på at utviklingen kan bremse veksten i elbilmarkedet og gjøre det vanskelig å nå målet om 100 prosent salg av elbiler.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.