Denne sammenleggbare, svenske elsykkelen brukte ti timer på å bli en folkefinansierings-suksess

Den svenske elsykkelen Stark Drive, som markedsfører seg selv som verdens billigste elsykkel, gjør suksess på folkefinansieringsnettstedet Indiegogo.

Allerede ti timer etter at kampanjen begynte onsdag 15. februar, nådde den sitt finansieringsmål på 50.000 dollar. I skrivende stund har elsykkelen samlet inn 124 prosent av målet.

Svenske Oscar Stark har utviklet sykkelen, som produseres i Kina.

– Vi er i ekstase her i Stockholm. Vi visste vi hadde laget noe spesielt, men å nå målet på ti timer var totalt uventet, sier Stark til Teknisk Ukeblad.

Den svenske ingeniøren forteller at han lenge ønsket seg en elsykkel, men syntes de var for dyre. Han undersøkte hvorfor de kostet så mye, og fant ut at syklene egentlig ikke bestod av dyre komponenter, med unntak av batteriene. Derfor bestemte han seg for å utvikle en egen sykkel.

Det integrerte batteriet på Stark Drive er utskiftbart. Foto: Stark Drive

Dyrere enn Biltema, billigere enn Clas Ohlson

Startprisen for Stark Drive er 399 dollar, altså rundt 3400 kroner etter dagens kurs.

Selskapet produserer, kvalitetsgodkjenner og selger syklene rett fra den kinesiske fabrikken. Det gjør at frakten kommer på hele 200 dollar, noe som øker prisen til omtrent 5000 kroner. På toppen av dette kommer merverdiavgift og tollbehandling, noe som gjør at prisen ender opp på rundt 6600 kroner, ifølge Postens importkalkulator.

Dermed koster Stark Drive litt mer enn den billigste elsykkelen fra Biltema (4999 kroner), men er billigere enn Clas Ohlsons rimeligste (7998 kroner).

Her er det verdt å nevne at Stark Drive kun leverer et begrenset antall sykler til 399 dollar, nærmere bestemt 150 eksemplarer. Etter dette vil prisen øke, først til 449 dollar, før den etter hvert går opp til en markedspris på 1000 dollar, ifølge Stark. Folkefinansieringskampanjen selger også bedre spesifiserte utgaver til spesialpris.

– Selskapets mål vil alltid være å tilby de billigste elsyklene med de beste spesifikasjonene tilgjengelig i markedet, sier Stark.

Her er en oversikt over sykkelens ulike komponenter. Foto: Stark Drive

Kan oppgraderes

Stark Drive leveres med 250W motor og en ni amperetimer batteripakke fra Panasonic på 36V. Ifølge produsenten skal batteriet holde opptil 60 kilometer på en oppladning. Videre kommer sykkelen med 21 gir fra Shimano.

Legger du mer penger på bordet, kan motoren oppgraderes til 350 og 500W, mens batteriet kan oppgraderes til 13 eller 17 amperetimer. Andre oppgraderinger er også tilgjengelige.



Sykkelens datamaskin kutter motorstøtten når man oppnår hastigheter på 25 km/t, slik norsk lov krever. Dette gjøres uansett hvilken motorutgave du velger, forteller Stark.

Stark Drive er dekket av seks måneders garanti.

Integrerte komponenter

Vi spurte Oscar Stark om han kunne sammenlikne selskapets sykkel med de rimeligste syklene fra Biltema og Clas Ohlson. Han mener det er mange forskjeller mellom syklene.

– Deres sykler ser veldig elektriske ut, mens vår sykkel gjemmer alle de elektriske komponentene i sykkelens ramme, sier han til Teknisk Ukeblad.

Videre fremhever han at de andre syklene har 20 tommers hjul, mot Stark Drives 26 tommer.

– Små hjul er ikke veldig komfortabelt på lengre turer, sier han.

Clas Ohlson har en annen sykkel med større hjul til 8999 kroner. Denne har imidlertid motoren i front. Ifølge Stark er dette en svakhet, fordi det ikke er der vekten er. Kontrollen blir dermed dårligere, ifølge ingeniøren. Stark Drive har motoren montert på bakhjulet.

– Prøv før du kjøper

Hulda Tronstad, seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Elbilforeningen, sier at hun alltid anbefaler å prøve elsykkelen før den kjøpes.

– Det er noe med følelsen, hvordan den virker når den går. Hvordan er overgangen når motoren slutter å gå? Rykker det, eller er det en myk overgang? sier hun.

– I tillegg er det et poeng å kjenne hvordan girene fungerer, hvordan motoren virker i oppoverbakker, ved sving og stopp, supplerer Tronstad.

Tronstad trekker frem noen elementer det kan være lurt å tenke på før man kjøper sykkel fra utlandet.

– Man kan ikke gå i hvilken som helst sykkelbutikk for å få den reparert. Det tryggeste er å kjøpe hos noen som også har mulighet til å ha serviceoppfølgning. Faren med de billigste syklene er at du ikke får reparert dem, og må kjøpe ny, sier Tronstad.

Seniorrådgiveren understreker at hun ikke har testet Stark Drive, og synes det er interessant at en så stor sykkel kan slås sammen.

Sykkelen kommer i sort og hvit utførelse. Foto: Stark Drive

– Snittprisen har økt

Tronstad forteller at snittprisen på elsyklene solgt i fjor gikk opp, og baserer dette på samtaler hun har hatt med representanter fra sportsbransjen.

– Dette kan gjerne være andre gangs kjøpere som allerede har en billig sykkel og har funnet ut at de vil finne en av god kvalitet, som tåler juling og hvor delene kan skiftes, sier hun.

Tronstad mener man i dag får mye mer elsykkel for pengene enn hva man fikk for få år siden, og sier at trendene går mot sykler hvor elektronikken er integrert i rammen, ikke ulikt svenske Stark Drive.

– Man kan ikke forvente at prisene på kvalitetselsykler går ned, sier hun.

– Jeg tror at det fortsatt vil eksistere rimelige elsykler, men at høyprissegmentet også vil være der. Dette er et mer krevende publikum som tenker kvalitet og design. Man får ulik kvalitet til ulik pris, og man betaler også for merket, supplerer Tronstad.

– Komponentene kan installeres av kunden

Hun anslår at man må ut med over 40.000 kroner dersom man ønsker en helårs, toppspesifisert elsykkel, mens man kan klare seg med 25.000 kroner dersom man ønsker seg en elsykkel til vanlig bruk.

Stark sier at prisene Tronstad anslår er relatert til at de fysiske butikkene har store utgifter som må dekkes inn.

– Ettersom vi selger direkte til kunden, har vi ikke disse utgiftene, sier han.

Han forteller også at de etablerer partnerskap med sykkelbutikker over hele verden, for å sørge for service.

– Komponentene er heller ikke vanskelig å installere. De fleste kan til og med installeres av kunden selv, sier Stark.

Oppdatert: Enkelte av våre lesere har påpekt at sykkelen likner på andre sykler solgt i Kina. Sykkelen Montague Paratrooper blir spesielt nevnt. Stark sier at hans elsykkel ikke har samme ramme som Montague-sykkelen, men han sier imidlertid at de baserte seg på en kjent base da de laget sykkelen.

– For å kutte kostnader, kunne vi ikke, som et nytt selskap, lansere en helt ny ramme. Dette ville dratt kostnadene opp svært mye. Vi bruke en base som over tid har vist seg holdbar og utviklet den beste sykkelen vi kunne, med hensyn til at målet vårt var å lage den ultrabillig. Prisen vi fant på Montague-sykkelen er 899 dollar eksklusive levering. Med andre ord er det en ikke-elektrisk sykkel som koster omtrent dobbelt så mye som vår elsykkel, sier Stark.