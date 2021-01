Denne norske oppfinnelsen skal erstatte hodelykta

Ideen fikk han for sju år siden, etter at han ble lei av at hodelykten var mer til bry enn hjelp så fort det enten var regn, tåke eller frostrøyk i lufta.

– Jeg oppdaget med en gang at det var mye bedre når lykten kom nærmere bakken den skal belyse. Den runde lyskjeglen blir oval og gir en mye lenger sone for sentralstrålen i lykten, samtidig som randstrålene får større effekt og lyser opp bakken helt fra skotuppene. Når lykten kommer lavere enn øynene ser man også mye bedre kontraster i terrenget, sier oppfinneren til TU.

Lykten, som han markedsfører i firmaet Beltlamp, har fått navnet Hikebeam 400. Den koster 1995 kroner. Da får du den 400 lumen sterke lykten, en powerbank på 5000 mAh med egen batterilomme, og belte og ledning til å koble det hele sammen. I boksen ligger det også to gule plasthetter som det viser seg at skal brukes for å beskytte lyktens usb-utgang mot regn når powerbanken er koblet til. Her kunne de funnet på en mer holdbar løsning. Men vi lader powerbanken, tilpasser beltet, hekter lykten rundt livet, og stikker til skogs.

Virker etter intensjonen på gåtur

Det første vi tenker over er at det er befriende å slippe en stram hodelyktstrikk rundt hodet. Og selv om lykt, belte og batteribank veier 474 gram – mye mer enn hodelykten vi normalt bruker – virker vekten ubetydelig når den er plassert rundt livet.

Lysstyrken kan reguleres i seks trinn med en stor trykknapp på høyre side, og vinkelen på lyset kan justeres med en vippehendel samme sted. Går du oppoverbakke vipper du den opp, og i nedoverbakke vipper du ned.

Selv om lykt, belte og batteribank veier 474 gram – mye mer enn hodelykten vi normalt bruker – virker vekten ubetydelig når den er plassert rundt livet. Foto: Mona Strande

Optiker Myrland har rett i at lykten gir et behagelig lys og at det føles enklere å se kontraster i terrenget enn med tradisjonell hodelykt, ikke minst fordi Hikebeams lys starter rett foran føttene dine, og ikke en meter lenger frem slik det helst gjør når lyset sitter på hodet. I tåke og regn merkes effekten ekstra godt, og det er godt å slippe at kjølig eller fuktig luft omgjør ånden din til en grå sky foran ansiktet i hodelykt-lyset.

Hodelykt bedre for løping

Alt fungerer flott så lenge vi går tur, men når vi justerer til løpetempo blir det noe annet. I høy fart får man ikke den samme oversikten som en hodelykt gir over hindringer i hodehøyde, og før vi har løpt en kilometer har vi både blitt pisket i øynene av granbar og dultet pannen inn i et halvveis veltet tre.

Med andre ord heter lykten Hikebeam av en grunn.

På fotturer i mørket er det praktisk at lykten enkelt kan hektes av beltet og brukes som en frittstående lykt. Men selv med korrekt bruk, som skal være at lykten hektes over beltespennen, opplevde vi at den falt ut av beltet ved «krumspring» som å sanke ved til kveldsbålet i skogen. Om lykten kommer i en ny og forbedret versjon vil vi anbefale at festebøylen får en mothake eller sikring som gjør produktet egnet for langt flere bruksområder enn turgåing.

Standardbatteri og lykt oppladet gir 6 timer bruk med fullt lys. Beltlamp selger også en 10.000 mAh powerbank som tilleggsutstyr. Den skal gi 12 timers batteritid med full lysstyrke.