Bjarte laget verdens letteste toppturski

I kjelleren hjemme i Burfjord i Nord-Troms står Bjarte Hollevik (40) og pakker skiutstyr. Fra den lille bygda med 600 innbyggere driver han selskapet Moonlight Mountain Gear som i fjor solgte ski, hodelykter og telemarksbindinger for 6,7 millioner.

– Det er utrolig gøy at dette kan skje fra lille Burfjord, sier han.

Selskapet med tre ansatte spesialiserer seg på toppturutstyr med ekstrem lettvekt. Kunder over hele verden bestiller gründerens ski over nett, og de selges også fra butikker i en rekke europeiske land. Snart starter utsalget i både USA og New Zealand.

Både lettvektsskiene, bindingene og hodelyktene er blitt til som følge av Bjartes egen frustrasjon i fjellet.

Utdannet økonom

Bjarte flyttet til Burfjord i Kvænangen i Troms i 2008, og forsto raskt at der var det på fjellet man fikk venner. Som travel familiefar ble løsningen telemarkskjøring på kveldstid. Hodelyktene Bjarte brukte viste seg å ha skyggefelt som gjorde sikten dårlig. To ganger kræsja han i trær på vei ned fjellet, og endte opp på legevakten.

Bjarte ble irritert, og bestemte seg for å lage en bedre hodelykt selv.

– Mange spøkte med at det må være slagene jeg fikk i hodet, som gjorde at jeg ble dum nok til å prøve å utvikle hodelykter selv, sier Bjarte.

Bergenseren er utdannet økonom, og har ingen tidligere erfaring med produktutvikling. Ved å lese store mengder tekniske artikler om hodelykter oppsto ideen som skulle løse problemet med skyggefelt og svake lys. Bjarte kontaktet en produsent i Kina for å få laget et prøveeksemplar. Produsentene var skeptiske til det tekniske forslaget.

– De mente det var helt crazy, men de lovte å prøve.

Oppskriften viste seg å være en suksess. Hodelykten leverer stabilt 10000 lumen, og er med dette den kraftigste hodelykten i verden, ifølge Bjarte.

Materialskepsis

Etter at hodelykten var utviklet fant Bjarte raskt et nytt irritasjonsmoment.

– Jeg begynte nå å irritere meg over at skiene mine var fryktelig tunge, forteller Bjarte.

Bjarte Hollevik (40) har utviklet hodelykter, ski og skibindinger. Alle produktene er resultat av egne frustrasjoner med produktene han brukte. Foto: Marthe Svendsen

Han ønsket seg lettvekts-storfjellsski og begynte å lese tekniske artikler på jakt etter lette materialer som kunne tåle høy belastning og brukes i skikjerner. Flere hundre artikler senere fant han et interessant materiale som ikke tidligere var brukt til det formålet. Bjarte rådførte seg med flere materialingeniører.

– De sa materialet ikke kunne brukes, at det ikke ville være sterkt nok. Jeg bestemte meg for å prøve likevel.

En prøvekjerne med materialet ble sendt til en skifabrikk i Sverige.

– Da skiene kom ut av pressen, ringte de fra skifabrikken. De lurte på om de hadde glemt å legge noe inne i skien, fordi den var altfor lett. Da skjønte jeg at dette kunne funke.

Bjarte utviklet skisser til skiene, som han så fikk hjelp til å 3D-tegne hos fabrikken i Sverige. Skiene viste seg å fungere godt. Mens en standard storfjellsski veier normalt 2-2,5 kilo, veier Bjartes ski bare 1130 gram.

– Det er den letteste kjernen som er i bruk i skiproduksjon, så vidt vi har klart å finne ut, sier han.

Lettvektsbindingene til selskapet veier 250 gram og har avtagbare kroker. Krokene kan puttes i sekken under opptur, og slik spare vekt under bena. Foto: Marthe Svendsen

Kinesisk tre

Lettvektkjerner består ofte av skum og balsatre eller rene lettvekts tresorter. I Bjartes ski benyttes skum, bøk og paulownia. Sistnevnte er en tresort som er utbredt i Kina, og ofte benyttes i instrumenter.

– Dette er den soleklart letteste skia som er så stor, sier Endre Hals, teknisk tester av ski for skimagasinet Fri Flyt.

Skimagasinet har testet over 1500 par ski siden 2006, men Hals påpeker at de ikke selv har testet storfjellsskien til Bjarte.

I tillegg til hodelykter og ski har Moonlight Mountain Gear nå også utviklet og tatt patent på lettvekts telemarksbindinger med avtagbare kroker.

Kåret til beste toppturski

Moonlight Mountain Gear har vunnet en rekke internasjonale priser. I 2018 vant deres ski Eagle carbon race ISPO-prisen for beste toppturski. ISPO er verdens største vintersportsmesse, og har årlig 2400-2800 utstillere.

– Vi konkurrerte mot alle de store skimerkene. Så kommer vi - en bitteliten mygg fra Norge som i fjor solgte 260 par ski - og vinner.

Moonlight Mountain har utviklet en hodelykt-serie der den sterkeste lykten leverer 10000 lumen stabilt. Foto: Marthe Svendsen

I år vant selskapet ISPO-prisen igjen med deres pudder-ski Carbon 120 Race, og blir dermed første selskap som vinner denne prisen to år på rad. I tillegg har skiene vunnet Ski Rando Magazines utmerkelse for best i test-ski, og er det første norske skimerket til å vinne denne testen, sier Bjarte.

Siden oppstarten har selskapet solgt over tusen par ski, og i fjor omsatte de for 6,7 millioner kroner. Arbeidet gjør at Bjarte rett og slett ikke lenger har tid til fjellturer selv.

– Bedriften har vokst så mye at jeg ikke rekker det. Tidligere hadde jeg over hundre turer på et år i fjellet, i år har jeg bare gått to.

– Hva er det neste vektproblemet du tenker å gå løs på innen topptur-segmentet?

– Min egen. Jeg må nok ned minst 20 kilo, ler gründeren.