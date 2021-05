Denne el-båten skal frakte turister inn i verdensarvfjordene

For å lage en litt uvanlig podkast dro vi til Hellesylt for å avduke og kjøre elektrisk båt. Ikke hvilken som helst båt, men en katamaran som var beregnet på å kjøre turer og vise rundt cruiseturister og andre besøkende fra basen i Hellesylt, nær innseglingen til verdensarvfjorden som ender i Geiranger.

Her har familien Bonsaksen etablert seg på havna hvor mor, far og junior, ikke bare kjører båter, men hvor selskapet Green Fjord de har etablert i samarbeid med Peter Boye Toresen i Sandefjord også utvikler og selger elektriske båter. Vi har kjørt den første av det de tror blir mange slike.

Far Frank Ole Bonsaksen har et langt liv bak seg på sjøen som kaptein og har dyp ekspertise på alle slags båter. Han tror elektriske båter blir fremtiden. Spesielt i nærheten av en verdensarvfjord som blir stengt for de store cruisebåtene, om de ikke kan gå utslippsfritt de siste ti nautiske milene. Da kan ikke de som skal vise rundt turistene suse rundt med bråkete påhengere.

Frank Ole Bonsaksen i selskapet Green Fjord viser oss foilen som spenner mellom kjølene i det karbonfiberstøpte skroget til den elektrisk dreven båten. Foto: Odd Richard Valmot

28 fot, 48 kWh og under 1320 kilo

Den første elbåten deres er en kombinasjon av et veldig spesielt katamaranskrog og en elektrifisert Yamaha utenbordsmotor. Den 28 fot lange båten, med motor og 48 kWh batterier, veier utrolig nok bare litt under 1320 kilo. Det skyldes først og fremst at den er bygget i karbonfiber. Bygget i glassfiber ville den veid rundt et tonn til.

Selv om dette er et katamaranskrog er det langt mer lettdrevet enn de fleste slike. På midten mellom kjølene er det en foil og det er to mindre bak. De sørger for å løfte båten opp av vannet slik den fungerer som en slags vannski med mer enn en halvering av motstanden.

Motorlyden er borte

Motorlyden vi er vant til i slike båter, er borte og erstattet av måkeskrik og bølgeskvulp. Akselerasjonen er merkbar, og 25 knop ble nådd på sekunder.

Med de mest moderne batteriene kunne selskapet ha doblet kapasiteten uten å øke vekten. Dette blir det mer av ifølge Bonsaksen senior, som har tenkt å etablere seg som elbåtutvikler og produsent.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: