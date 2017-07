Den franske banen gjør Formel 1-comeback, men inviterer først til Tesla-racing

Noe forsinket nærmer det seg start for den første sesongen med elektrisk GT-racing.

Om fire måneder skal 20 løpsriggede Tesla S konkurrere i de to første løpene som arrangeres på Circuit Paul Ricard i Frankrike 25-26. november.

Klarer 15 runder

Da Teknisk Ukeblad omtalte EGT-serien i januar, var versjon to av løpsbilen nettopp presentert. Opprinnelig var den basert på Tesla Model S P85+ med en tanke om at bakhjulsdrift ville være mest spektakulært og underholdende, men så gikk arrangørene i stedet over til firehjulsdrift og P100DL som basis.

I racingversjonen er skinnsetene kastet ut og erstattet av OMP-sete og veltebur. Tesla EGT 2.0 veier rundt 500 kg mindre enn gateversjonen, i tillegg til at bremser, hjuloppheng, kjøling og styring er forsterket.

Tesla GT er fortsatt under testing. Foto: Electric GT

Feste og marktrykk besørges av Pirelli Pzero slicks/regnværsdekk, splitter foran og en diger bakspoiler med DTM-spesifikasjoner, henholdsvis 500 og 900 Nm ved 250 kilometer i timen.

Elmotorene yter maksimalt 585 kW/985 Nm. Med vektbesparelse trekkes 0-100 km/t-tiden ned med cirka tre tidels sekund til 2,1 sekunder. Toppfarten er fortsatt 250 km/t.

EGT-arrangørene anslår at bilene vil klare cirka 90 kilometer på én lading i løpstempo. Det tilsvarer i overkant av 15 runder på Paul Ricard.

Kjente europeiske baner

I grove trekk foregår konkurransene slik: 20 minutter trening og deretter 60 minutter kvalifisering. Selve konkurransen er todelt: Et 60 kilometers løp på morgenen, deretter lading og et tilsvarende langt løp på kvelden.

Den første runden starter imidlertid med en dobbelkonkurranse med løp både lørdag 25. og søndag 26. november.

Circuit Paul Ricard er 5,8 kilometer og har 13 svinger. Foto: Circuit Paul Ricard

Electric GT-serien er noe forsinket i forhold til skjemaet da mesterskapet første gang ble presentert i mars 2016. I stedet for å arrangere den første sesongen i 2017, blir det nå to løp i år og åtte i 2018. Det ser også ut til at den første sesongen blir heleuropeisk, i motsetning til den mer internasjonale profilen som tidligere er skissert.

Slik det ligger an nå, blir det tredje løpet arrangert i januar 2018. Deretter følger det månedlige løp fra mars, unntatt august, i Portugal, Italia, Tyskland, Belgia, Nederland, Storbritannia og sesongavslutning i oktober i Spania.

Det gjenstår fortsatt noen godkjenninger fra det internasjonale bilsportforbundet (Fia) før løpskalenderen er helt klar, men banene som tidligere har vært blinket ut er Nürburgring i Tyskland, Assen i Nederland, Mugello i Italia, Estoril i Portugal, Brands Hatch i England og Circuit de Barcelona-Catalunya i Spania.

Gokart-serie

For øyeblikket er 17 av de 20 sjåførene klare, men ingen av de ti lagene ennå er klare eller offentliggjort.

Fire av sjåførene som så langt er plukket ut er kvinner: Vicky Piria, Leilani Münter, Alice Powell og Emma Kimiläinen, som skal konkurrere med Stefan Wilson, Dani Clos, Tom Coronel, Tom Onslow-Cole, Ricardo Teixeira, Jeroen Bleekemolen, Kevin Ceccon, Stephen Cox, Oliver Webb, George Richardson, Olivier Lombard, Wolfgang Reip og Alex Premat.

Rekruttserien Electric GT Karting Championship starter også til høsten. Foto: Electric GT

Å kjøre gokart er en vanlig inngangsport til annen motorsport. Det er også tanken til EGT-arrangørene som tidligere i juli annonserte at de starter opp en gokartserie som vil arrangeres parallelt med GT-serien og som skal brukes til rekruttering.

Gokartene veier 109 kg, har et batteri med 3,2 kWh kapasitet og en elmotor som yter 37 kW. De skal klare å akselerere fra 0-100 kilometer i timen på 3,1 sekunder og har en topphastighet på 150 km/t.

Formel 1 kommer tilbake

Circuit Paul Ricard er ei bane alle som vokste opp med motorsport på 80-tallet kjenner godt til. Det arrangeres selvsagt løp der jevnlig, men det er ikke blitt kjørt Formel 1 siden Alain Prost vant i 1990 i sin flotte Ferrari 641. For øvrig gikk løpet samme dag som VM-finalen i fotball ble arrangert i Roma.

Hjemmehåpet vant altså, mens det var stallkameraten, Nigel Mansell, som både hadde poleposisjon og som i løpet satte raskeste rundetid som fortsatt står.

Alain Prost tok Ferraris hundrede Formel 1-seier på Paul Ricard 8. juli 1990. Foto: Scuderia Ferrari

Etter 28 år er banen i Le Castellet like øst for Marseille igjen arenaen for Frankrikes Grand Prix når Formel 1-sirkuset returnerer i 2018-sesongen, nærmere bestemt den nest siste helga i juni.

Men allerede om fire måneder kan vi altså se elektrisk racing på banen. Og mens det koster tusenvis av kroner for å komme inn på et Formel 1-løp, er det gratis inngang både til tribuner og paddocken på EGT-løpet.