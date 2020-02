Den elektriske båten skal gjøre hver tur 95 prosent billigere enn med fossilbåt

Göteborg: Sverige er en durkdreven nasjon av båtbyggere. Spesielt innen fritidsbåter har svenskene en lang merittliste. Til tross for at vi her hjemme kan slå oss på brystet over å være konger på bølgetoppen hva angår elektrifisering av skipsfart, synes det som om våre naboer i øst leder an hva angår elektrifisering av elbåter for fritidssegmentet.

Under båtmessen i Göteborg i starten av februar skiltet hjemmelaget med to markante satsinger innen helelektrifiserte fritidsbåter.

Hydrofoilen er tilbake

Den mest spesielle satsingen kommer fra Candela Speed Boats. Deres nyskaping, Candela Seven på 7,7 meter, benytter foiler for å halvere vannmotstanden i forhold til et vanlig skrog. Seven er i tillegg bygget av særdeles lette materialer for en besetning på fem.

Den må opp i en hastighet på 17 nautiske mil for å holde seg på vingene. Marsjhastigheten angis til mellom 19 og 23 nm/t, og fartøyet skal ifølge produsenten selv ha en rekkevidde på mer enn 50(!) nautiske mil ved en hastighet på 22 nm/t.

Candela Seven er en spennende nyvinning. En helelektrisk fritidsbåt på vinger/foiler gjør at du svever over vannet. (Foto: Jan M. Moberg)

Teamet bak Candela Speed Boats har imponerende meritter og synes å ha tatt mål av seg til å endre fossilbåtbransjen. Candela har avansert programvare og sensorikk om bord, med sensorøyne forut som ser ned på havoverflaten for å lese avstanden til det våte element.

Systemet regulerer foilene inntil 100 ganger i sekundet, som skal føre til en stabil og jevn flyopplevelse noen titalls centimeter over vannflaten.

Som de mest avanserte elbilene, er også Candela koblet til produsentens hjemmebase via mobilnettet. Dermed får du oppdatert programvare og full oversikt over din elbåt via en app.

95 prosent billigere

Ifølge tester fra produsenten selv, takler båten bølger overraskende bra. Med foilene ute stikker båten 1,2 meter dypt. Med foilene trukket opp er dybdemålet kun 40 cm. Under fart stikker naturlig nok ikke foilene særlig dypt ned i vannet. Du suser i stedet lydløst en halvmeter over vannflaten uten at baugen kjemper med daskende bølger.

Hva som skjer om foilen treffer en plastsekk eller en stokk som ligger i vannflaten vites ikke. Men det blir jo raskt uansett et problem, selv med en tradisjonell planende båt.

Prisen på Candela Seven, som denne modellen heter, skal kort fortalt koste deg 95 prosent mindre pr. tur enn en fossilbåt av samme størrelse i samme fart. Prisen er til gjengjeld hele 245.000 Euro (eks. nasjonale avgifter).

Den elektriske ålen

Også X Shore er en svensk produsent av elektriske fritidsbåter. Deres mest kjente modell, Eelex 8000, er ifølge produsenten selv designet etter utseende på den elektriske ålen. De som kjenner den elektriske ålen, ser det kanskje.

Uansett, så er båten på åtte meter en tradisjonell planende båt. Til tross for sin helelektriske drivlinje benytter den seg også av Volvo Pentas drev med doble kontraroterende propeller.

X Shore Eelex 8000 er designet fra bunnen som en fullelektrisk båt. Toppfarten er 40 knop. Rekkevidden inntil 100 nautiske mil – om du kjører i dorgefart … (Foto: Jan M. Moberg)

Eelex 8000 er bygget i glassfiber. Men også her er det lagt vekt (!) på å gjøre båten lett. Du ser det lettest ved at kork er mye brukt i båtens interiør.

Elmotoren om bord er på 220 kW som fores fra en batteripakke på 120 kWh. Og ja da, også her er det litiumion-batterier som gjelder.

Om du begrenser deg til en hastighet på 20–25 knop, skal farkosten kunne holde det gående i 30 til 35 nautiske mil.

Rekkevidden skal nærme seg 100 nautiske mil dersom du kjører på lavere hastigheter.

Også X Shore har en interessant historie, og ble egentlig unnfanget allerede på midten av 90-tallet. Selv om Eelex 8000 er modellen som er best kjent, er flere modeller på horisonten.

Eelex 8000 veier 2600 kg og har en modulær oppbygging innvendig. Det betyr at sittegrupper, konsoller og annet kan sklis både frem og tilbake for å gi mange forskjellige varianter. Batteripakkene er også lett tilgjengelige, for å kunne byttes ut når eventuelt ny teknologi bli tilgjengelig.

Vad nu, norrbaggar?

Før våre venner over Kjølen stiller spørsmålet, gjør vi det selv. Hva gjør våre hjemlige produsenter av fritidsbåter for å vise lignende innovasjonsevne? Heldigvis er det initiativer i gang med blant annet Green Waves og Evoy/PolarcircEL. Her gjelder det likevel for våre hjemlige aktører å henge på.

En visitt til Båtmässan i Göteborg styrker troen på at eldrift kommer – også på sjøen.