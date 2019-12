Den amerikanske flyprodusenten vil si fint lite om ambulanseflyene som står på bakken

Fire ambulansefly av typen Beechcraft King Air 250 står fortsatt på bakken av sikkerhetshensyn, mens det letes etter årsaken til feil som har oppstått mellom motor og propell under innflyging.

Flyene opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) som har vært midt i skuddlinja i det som har blitt minst like mye en politisk sak som et flyteknisk spørsmål.

En sentral aktør i ambulanseflysaken, som så langt har befunnet seg i bakgrunnen, er leverandøren av flyene, Textron Aviation.

Har sendt sine beste folk til Norge

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få svar på flere spørsmål fra Textron Aviation. Hittil har selskapet valgt å overse disse, blant annet om hva de har funnet så langt i undersøkelsen og hvorvidt dette er kjente feil som også har oppstått på andre King Air-fly. I stedet har kommunikasjonssjef Sarah White sendt følgende uttalelse:

Beechcraft King Air 250 Vingespenn: 17,65 m Lengde: 13,36 m Høyde: 4,52 m Motorer: 2 x Pratt & Whitney Canada PT6A-52, 850 shp (634 kW) Marsjhastighet: 310 knop (574 km/t) Maksimal avgangsvekt: 5.670 kg Maksimalhøyde: 35.000 fot Maksimal rekkevidde: 1.720 nm (3.185 km) Nyttevekt: 1.706 kg Takeoff/landingsdistanse: 2.111/2.845 fot (643/867 m)

– Textron Aviation, Babcock International Group og Pratt & Whitney Canada fortsetter å jobbe tett sammen for å finne den bakenforliggende årsaken til de rapporterte motorproblemene med deler av Babcocks flåte av Beechcraft King Air 250 ambulansefly. Et team av våre mest kompetente spesialister fra Europa og USA er i Norge og jobber knallhardt for å finne en løsning slik at flyene kan settes i drift igjen, skriver hun.

Textron er et stort industrikonsern. Innenfor flyindustrien eier Textron Aviation både Hawker og Cessna i tillegg til Beechcraft, mens morkonsernet også eier helikopterprodusenten Bell og flymotorprodusenten Lycoming Engines.

Slik BSAA har presentert uregelmessighetene, er det en vridning i flyet som varer noen sekunder. Problemområdet er pekt ut til å være i komponentene mellom motor og propell. Dette har oppstått både i relativt stor høyde tidlig i innflyginga, mens andre tilfeller har skjedd senere i innflygingsfasen.

Etter det Teknisk Ukeblad fikk opplyst mandag, er det på verifikasjonsflyginger den siste tida lyktes å framprovosere den samme oppførselen fra motor og propeller som har vært problemet som har kommet og gått. Dermed har operatør og leverandører gjort framgang og har en bedre forståelse av problematikken og hva som kan være den utløsende årsaken til feilen.

Hvorfor kun fire fly på bakken?

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er kritisk til at det kun er fire fly som er tatt ut av drift.

Overfor Teknisk Ukeblad påpeker han at det her er snakk om bortfall av motorkraft i en kritisk fase av flygingen som har oppstått på fire av ti fly. Så lenge den utløsende årsaken til feilen ikke er kjent, er det naturlig å vurdere om feilen kun er isolert til de fire flyene og ikke en iboende svakhet som kan ramme hele flåten.

– Dette kommer i tillegg til andre rapporterte feil på flyene. Flysikkerhet kan beskrives som en løk, der hvert lag utgjør en sikkerhetsbarriere. Summen av forhold betyr at vi snart begynner å skrelle oss inn på det innerste laget. Luftfartstilsynet sitter med et betydelig ansvar her, sier Carlsen.

I en bekymringsmelding som flygerforbundet sendte tilsynet søndag, kommer det fram at flygerne også har rapportert om andre tekniske problemer med de nye flyene. Her refereres det til feil på antikollisjonsutstyr som TCAS («Traffic collision avoidance system») og TAWS («Terrain awareness and warning system»).

Luftfartstilsynet skriver i en e-post til TU at de mener at Babcock har gjort det de skal med tanke på flysikkerheten.

– De har gjort det riktige ved å sette sikkerhet fremfor regularitet. Vi følger saken tett og får kontinuerlig god informasjon fra selskapet om situasjonen og de tiltakene de gjør. Selskapet har satt de aktuelle flyene på bakken og innført strengere restriksjoner på sikt og skydekke for flyene som er i drift. På bakgrunn av den informasjonen vi har om hvordan Babcock følger opp situasjonen, de tekniske forholdene ved flyene og de tiltakene som blir gjennomført, mener vi at flysikkerheten er ivaretatt, skriver tilsynet.