Nærskipsflåten må fornyes. Det gir grunnlag for utvikling av ny og grønnere teknologi som kan eksporteres. Vard Engineering Brevik har designet et bulkskip som kan passe til kravene Felleskjøpet og Heidelberg setter til et skip på ca. 5.0000 dødvekttonn.

(Illustrasjon: VARD)