De nye togene er dobbelt så lange som de gamle – må ruste opp plattformer for 180 millioner kroner

Til våren erstattes de gamle dieseltogene på Trønderbanen med splitter nye Flirt-tog. Og mens de nye togene har plass til nesten 100 passasjerer mer per tog enn de gamle, fører den økte lengden på Flirt-togene til noen utfordringer for Bane Nor, som eier infrastrukturen langs jernbanenettet vårt.