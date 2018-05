De har "verdens verste trafikk". Løsningen er å bygge en helt ny, karbonnøytral millionby

Filippinenes storbyer er beryktet for trafikken. Navigasjonsprogrammet Wazes førerundersøkelse fra 2016 rangerer Filippinenes hovedstad Manila som verdens verste trafikk-by. Det er også en av verdens tettest befolkede byer.

– Men heldigvis har myndighetene en plan, og president Rodrige Duterte er riktig mann for å gjennomføre den, sier Edgard Labitag, en drosjesjåfør i Manilla, til Reuters.

Den omstridte presidentens plan er å bygge en helt ny, bærekraftig og motstandsdyktig millionby i den sentrale Luzon-regionen, rundt 120 kilometer nord for Manila.

Teknologi for bærekraftighet

Ifølge prosjektplanene skal New Clark City bre seg ut over 94,5 kvadratkilometer. Den vil altså bli større enn Manhattan, men under én fjerdedel av Oslos areal. Utviklingsperspektivet går over tre tiår, første byggetrinn skal stå klart i 2022.

Et sportsstadion og enkelte administrative kontorer er allerede under oppføring. Ifølge byens masterplan skal rundt 1,1 millioner mennesker bo i byen.

Prosjektet administreres av Bases Conversion and Development Authority (BCDA), en statlig utbygger som arbeider med å gjøre tidligere militærbaser til boområder. Byen utvikles således på det som tidligere var amerikanske Clark Air Base. BCDA beskriver byen som en kommende grønn og bærekraftig metropol. Dette skal skje ved bruk av ny teknologi: droner, selvkjørende elektriske biler og flere ulike teknologier for å redusere vann- og energiforbruket.

– De har en visjon om at byen skal være karbonnøytral, sier Ulf Malmerberg, administrerende partner i Xeric, til TU.

Svenske Xeric har sammen med det svenske miljøinstituttet IVL og ElectriCITY undertegnet en intensjonsavtale («memorandum of understanding») med BCDA. Det innebærer en felles intensjon om å være med å utvikle miljøteknikken i byen.

To tredeler av byen skal være dekket av grøntarealer. Foto: BCDA

Fem ulike bydeler

– Byen vil få industriområder, shoppingsentre, universiteter og regjeringsbygninger, forteller Malmerberg.

Rundt to tredeler av byens areal er tilegnet parker, jordbruksmark og andre grøntområder. Byens hjerte blir en park som omgis av byens forretningsdistrikt. For øvrig deles byen opp i fem deler: Et myndighetsområde, det nevnte forretningsdistriktet, et akademisk distrikt, et område for forskning og utvikling av jordbruk og skogbruk, samt et distrikt tilegnet velvære og økoturisme.

Byens myndighetsområde vil blant annet få et bygg på 400 mål som skal være et administrativt myndighetssenter.

– Vi har satt sammen et program for BCDA som tenker helhetlig på luft, vann, transport, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, avfall og energi, forteller Malmerberg.

Venter på finansiering

Xeric har også engasjert det svenske miljøinstituttet IVL som ekspertkonsulenter. Programmet er basert på ElectriCITY-prosjektet, et medborgerinitiativ for å minske klimaavtrykket i i Hammarby Sjöstad.

Östen Ekengren, visedirektør for IVLs utenlandsprosjekter, bekrefter miljøinstituttets engasjement, men forteller at de venter på at finansieringen er i boks før de gjennomfører selve prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av svenske myndigheter. Både Malmerberg og Ekengren håper de får fullstendig finansiering på plass i høst.

Privat-offentlig samarbeid

Nettopp finansiering er et ankepunkt ved prosjektet – byplanene innebærer investeringer på 14 milliarder dollar, rundt 113 milliarder kroner, ifølge Business Insider. Heang Fine Wong, sjef i prosjektdeltaker Surbana Jurong, forteller til CNBC at brorparten av finansieringen vil komme gjennom privat-offentlig samarbeid.

Malmerberg i Xeric mener prosjektet innebærer store muligheter for nordiske firmaer og håper flere ser potensialet.

– Det finnes penger her. De fleste investeringene gjøres av filippinske foretak. Energiprisen er høy, og det er lett å regne hjem investeringer i solparker, for eksempel, sier Malmerberg.

Stort infrastrukturprosjekt

Han mener man ikke må la seg skremme av den til tider noe utradisjonelle fremtoningen til til president Duterte. Land som Kina, Japan og Malaysia investerer også i New Clark City, forteller Malmerberg.

– Nordiske medier skriver ofte om Dutertes harde tilnærming til narkotikahandel. Dersom vi har et bredere perspektiv, ser vi at Duterte også har satt i gang et stort infrastrukturprosjekt i landet kalt «Build, build, build». Dette skal binde større byer med mindre landsbyer bedre sammen, både med tanke på veier, jernbane og energiforsyning, sier Malmerberg.

Build, Build, Build innebærer ifølge Forbes investeringer på 180 milliarder dollar over det neste tiåret.

Fra Manila skal det bygges nye togskinner som vil redusere reisetiden mellom hovedstaden og New Clark City fra 2-3 timer til én time. Clark International Airport vil også kunne betjene den kommende byen.

