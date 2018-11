Danskenes kullforbruk stupte i fjor

Det danske kullforbruket falt med 25,5 prosent i 2017. Samtidig steg forbruket av fornybar energi med 11,4 prosent. Det er to av konklusjonene i den årlige energistatistikken som den danske Energistyrelsen la fram i dag.

Det førte til at CO2-utslippene fra energiforbruk falt med 6 prosent, til tross for at Danmarks energiforbruk gikk 0,5 prosent opp i 2017.

Siden 2010 har danskene kuttet kullforbruket sitt med 60 prosent, og siden 1990 er forbruket redusert med 74 prosent.

Hovedårsaken er omleggingen til biomasse i de sentrale kraftvarmeverkene. I tillegg kommer en økning i vindenergi i 2017.

Kull skal ut innen 12 år

Det førte til at forbruket av biomasse, særlig trepellets, steg kraftig i fjor. Biomasse står nå for 16,6 prosent av den danske strømproduksjonen.

Vindkraft står for 43,2 prosent av den danske innenlandske strømforsyningen. Det er en stigning på 15,6 prosent (9,9 prosentpoeng) fra året før.

Årsaken er først og fremst bedre vindforhold, i tillegg til en liten økning i kapasiteten.

– Det er gode nyheter at energi fra kull har falt mer enn en fjerdedel i 2017. Selv om det er variasjoner fra år til år, viser det at det går riktig vei med omleggingen av de kullfyrte kraftverkene og regjeringens mål om å gi kullet en varig pensjon innen 2030, sier energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemelding.

Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Foto: regjeringen.dk

«Tallet svinger fra år til år, alt etter hvor mye fornybar energi vi produserer. Men tendensen er klar: Kull er raskt på vei ut av det danske energimiksen», heter det i pressemeldingen. Departementet legger også til at 2017-tallene er så markante at det «ikke er noen tvil om at utviklingen går i riktig retning for klimaet».

Gassforbruket går ned

Også det danske forbruket av gass gikk ned med 4,1 prosent i fjor. Derimot steg forbruket av oljeprodukter med 2,2 prosent, og er fortsatt den største bidragsyteren til det innenlandske energiforbruket.

Danmarks forbruk av kull og koks varierer gjennom året, men var betydelig lavere i 2017 enn i 2016. Illustrasjon: Ellen Synnøve Viseth

For danskenes egen produksjon var det motsatt: produksjonen av råolje falt med 2,7 prosent, mens produksjonen av naturgass steg med 7,3 prosent.

Foreløpige tall viser at de totale CO2-utslippene falt med 4,4 prosent i 2017 i forhold til året før. Danmark har redusert sine CO2-utslipp med 31,4 prosent siden 1990.

I samme periode gikk norske CO2-utslipp opp med 2,4 prosent.