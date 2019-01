Danske myndigheter advarer mot «lommevogner» etter dødsulykke

Onsdag forrige uke ble åtte personer drept da en semitrailer med ølkasser rev seg løs fra et godstog, og traff et motgående passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark.

Traileren rev seg løs fra en såkalt lommevogn, like bak lokomotivet. Navnet kommer av at hjulene er senket ned mellom de langsgående bjelkene på hver side av vognen.

Nå advarer jernbanens sikkerhetsmyndighet i Danmark mot bruk av slike vogner ved transport av semitrailere. Det skriver danske Ingeniøren.

Risiko for at vognen ikke låses fast

Advarselen kommer på bakgrunn av en orientering fra Havarikommisjonen, som undersøker ulykken. På sine nettsider skriver danske sikkerhetsmyndigheter at det er identifisert en risiko for at vognen ikke låses ordentlig fast til skammelen under transport (se illustrasjon).

Semitrailere hviler den fremste enden på en skammel tilknyttet en vogn.

Siden danske sikkerhetsmyndigheter ikke har fått dokumentasjon på at risikoen er begrenset til en viss type lommevogn eller skammel, eller en kombinasjon av disse, sender sikkerhetsmyndighetene ut en generell advarsel mot bruk av alle former for skammel og lommevogn.

Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen/Ingeniøren

Det er ikke snakk om et forbud, men myndighetene oppfordrer godsoperatører landet over til å utføre ekstra kontroll ved sikring av låsemekanismen når trailere monteres på godsvognene.

Vurderer vindhastighet

Onsdag sa Bo Haaning i Havarikommisjonen til danske TV2 at det kunne ta uker eller måneder før de kom til en konklusjon.

Låsemekanismen er en av flere ting som skal vurderes. En sentral del av denne mekanismen er en såkalt «kongetapp», eller dreietapp, som sitter fast på semitraileren og senkes ned og låses fast i skammelen på vognen.

Vindhastigheten, hvordan godsvognen var lastet og hvilke regler Storebæltsbroen har for stenging skal også vurderes av Havarikommisjonen.

I alt ble 16 personer skadd i ulykken. 15 er allerede utskrevet fra sykehus, og personen som fortsatt er på sykehus skal være utenfor livsfare.

Alle de åtte omkomne var danske statsborgere mellom 27 og 60 år. Fem av dem var kvinner, mens tre var menn. Samtlige som omkom, oppholdt seg i den første vognen.

Havarikommisjonen starter granskingen: Kombinasjonen av togets fart og vindstyrken kan ha forårsaket ulykken

Ferdsskriverne kan gi svar

Ferdskriverne - de såkalte svarte boksene - fra både passasjertoget og godstoget ble demontert fra togene fredag i forrige uke, og vil bli analysert. Det opplyser Bo Haaning i havarikommisjonen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– De svarte boksene er blant brikkene i puslespillet som vi skal legge. De vil for eksempel fortelle hvor fort togene kjørte, sier Haaning.

– De gir også en lang rekke andre opplysninger som i seg selv kanskje ikke har betydning for den konkrete ulykken. Men det har betydning for om man eventuelt kan si om systemene fungerer som de skal, sier han.