Dansk elferge setter solid distanserekord

Seilasen på 22 nm skal være sju ganger lenger enn den hittil lengste rene el-fergestrekningen.

Til sammenlikning er sambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane som trafikkeres av Norges første elferge, Ampere, på bare 3 km, eller 1,6 nautiske mil.

EU-prosjektet E-Ferry har tatt fire år fra oppstart til E/F Ellen høsten 2019 er ferdig bygget og satt i drift mellom Ærø og fastlandet. Illustrasjon: EU H2020

Ampere ble satt i drift vinteren 2015 som verdens første helektriske bil og passasjerferge med to batteripakker på 500 kWh (1 MWh til sammen).

Samme år, altså 2015, startet EU-prosjektet E-Ferry under forskningsprogrammet Horizon 2020. Det endte opp i den 59,4 meter lange og 12,8 meter brede E/F (electic ferry) Ellen.

Fergen går mellom Søby og Fynshavn med batterier på til sammen 4,3 MWh og skal ha nok strøm igjen til å klare eventuelle nødssituasjoner. Distansen er 10,7 nautiske mil. Ellen lader bare i Søby.

Imponerer

Daglig leder Andrea Aarseth Langli i Maritime Battery Forum er imponert.

– Ellen-prosjektet er veldig spennende. Så vidt jeg husker er den lengste fergestrekningen i Norge Molde – Vestnes som har ferger med batteri, sier Langli.

Den elektriske fergen Ellen er 59 meter lang, 12,8 meter bred og har plass til 31 biler og 198 passasjerer. Foto: EU H2020

Fjord 1 seiler Molde-Vestens med fire gasshybride (LNG/batteri) ferger, MF Fannefjord, MF Romsdalsfjord, MF Moldefjord og MF Korsfjord. Distansen er 17 kilometer i luftlinje, det vil si 9,1 nautiske mil. Ifølge rutetabellen tar turen 35 minutter.

Anda-Lote i Sogn og Fjordane var Norges første helelektriske samband med to ferger i pendeldrift, MF Gloppefjord og MF Eidsfjord. Overfartstiden er ca. 11 minutter.

E/F Ellen seilte ifølge Marine Traffic Fynshavn-Søby på 4 timer og 21 minutter med en gjennomsnittsfart på 12,2 knop den 21. august.

Ærø-fastlandet

E/F Ellen er Danmarks første helelektriske nybygde ferge. Horizon-prosjektet skal demonstrere at det er mulig å bygge nullutslipps mellomstor bil- og passasjerferge for distanser over 5 nautiske mil.

EU-prosjektet hadde mål om å bygge en ferge som kan forbinde Søby på Ærø med fastlandet ved to strekninger: Søby-Fynshavn (10,7 nautiske mil) og Søby-Faaborg (9,6 nautiske mil).

I første omgang skal Ellen seile Søby-Fyshavn, mens Søby -Faaborg foreløpig skal seiles av en dieselferge, men etter hvert også dekkes av E/F Ellen.

Elfergen Ellen skal forbinde Ærø med fastlandet, i første omgang Søby-Fynshavn og etter hvert også Søby-Faaborg. Illustrasjon: EU H2020

Megabatteri

Ellen har plass til 198 passasjerer og 31 biler – eventuelt fem trailere/busser og fem biler. Normal hastighet er rundt 12–13 knop, med 15,5 knop som maksimum.

Danfoss Editron har levert den elektrisk drivlinjen, inklusive to 750 kW hovedmotorer og to 250 kW thrustere og ladesystem.

Danfoss Editron har levert drivlinje og ladesystem til Ellen. Fergen har 4,3 MWh batterikapasitet. Foto: EU H2020

EU-prosjektet var lenge overbevist om at de hadde verdens største batteripakke i drift, men kan ikke sole seg i glansen lenge. Batteripakken til Ellen på 4,3 MWh, er bare 400 kWh mindre enn den som er om bord på Color Hybrid.

Color Hybrid hadde sin jomfrutur fra Sandefjord til Strømstad 16. august. Batteripakken til den 160 meter lange fergen med plass til 2000 passasjerer og 500 biler, holder til en times batteridrift på vei inn og ut fra havna i Sandefjord.

Batteriene fra Siemens er imidlertid ikke helt oppe og går før i september. Siemens trenger noe mer tid for å få batterilading og energistyringssystemet finjustert.