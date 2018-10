Danmarks statsminister lover å forby salg av biler uten elmotor i 2030

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) lover at det om 12 år vil kjøre én million el- og hybridbiler rundt i Danmark.

Dermed er han klar til å endre på de nåværende bilavgiftene, som bare har fått ganske få av denne typen biler ut på veiene.

Samtidig overgår statsministeren oppsiktsvekkende nok ambisjonene til regjeringens Klimaråd, som i forrige uke foreslo at en halv million elbiler i 2030 var et passende mål.

«I 2030 vil det være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er en stor ambisjon. Som ikke blir enkel å nå. Men nettopp derfor må vi prøve,» heter det i statsministerens åpningstale til Folketinget.

Norge: Stortinget har bestemt at alle nye biler som selges i Norge etter 2025 skal være fossilfrie

Luft- og klimaplan til uken

Han lover å ta de første skrittene allerede i neste uke. Da vil regjeringen presentere planen sin for en såkalt klimaplan, som skal senke utslippene av drivhusgasser fra først og fremst transport og landbruk.

Planen har Lars Løkke Rasmussen nå døpt et «luft- og klimautspill». I åpningstalen sin nevner han også luftforurensingen i de store byene som en av grunnene til at regjeringen nå er klar til å forby diesel- og bensinbiler.

Dette foreslo Klimarådet i forrige uke, men da ville ikke klimaminister Lars Chr. Lilleholt (Venstre) legge seg på noe fast årstall. Det endrer statsministeren på nå.

«Om 12 år – bare 12 år – vil vi ha slutt på salget av nye diesel- og bensinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en annen form for nullutslippsbil,» sier han i åpningstalen.

Det kan den danske nettavisen Ingeniøren bare få til å gi mening, dersom det fra 2030 til 2035 fortsatt vil være tillatt å selge nye hybridbiler som også bruker fossilt drivstoff.

«Diesel- og bensinbiler i Danmark skal høre fortiden til. Fremtiden er grønn – og den er svært nære nå,» heter det fra Lars Løkke Rasmussen.

– Danmark skal gå fremst

Han og regjeringen har fått kritikk både hjemme i Danmark og av internasjonale miljøorganisasjoner for å ligge på etterskudd i kampen for å bekjempe klimaforandringer. Det inntrykket prøver Lars Løkke nå å endre på i åpningstalen.

«Danmark kan også være bekjent av sin innsats når det gjelder en av de største utfordringene i verden akkurat nå: klimaet,» sier han.

«Menneskers påvirkning på klodens klima nærmer seg et kritisk punkt. De scenariene som vi lenge har snakket om, blir nå gradvis til virkelighet. Utslippene våre av klimagasser risikerer å sette gang i en kjedereaksjon som vi ikke kan styre, og som vil endre livsbetingelsene for våre barnebarn og deres barn. Det går ikke. Jeg ønsker et Danmark som går fremst, og trekker verden i en grønnere retning.»

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk