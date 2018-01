Da oljeprisen falt, mistet John Sverre jobben. Så våknet oppfinneren i ham

Bryne: – Det var frustrasjon som ga meg idéen. En kaptein sa at alt utstyr på dekket måtte flyttes. Vi hadde bare 48 timer på oss, sier John Sverre Gundersen, daglig leder i MobiDeck på Bryne.

Det er strenge krav forbundet med sikring av last på konstruksjonsskip, for i motsetning til på rene lasteskip er dette dekket folks arbeidsplass. Konteinere med kontor og utstyr må festes svært godt samtidig som saltvannet fra bølgene som slår innover dekket, lett kan renne bort. Derfor festes lasten til stålbjelker som sveises fast til dekket.

Fram til nå har hele prosessen foregått ombord på skipet. Da Gundersen som nyutdannet ingeniør måtte være med og gjøre hele prosessen på ny, betød det lange netter og nye runder med å oppdatere alle manuelle beregninger for å se hvilke effekter lastens nye plassering fikk for skipet.

Tid til idéutvikling

Et par år senere hadde oljeprisen falt, tidene blitt dårligere og Gundersen en av mange som sto uten jobb. Det ga ham tid til å utvikle idéen.

– Jeg spurte Sigbjørn Ullestad om ideen min var god. Han svarte ja, sier han og smiler bort til produktsjefen han deler kontor med.

Idéen han presenterte er så enkel at man griper seg i å tenke: Hvorfor har ingen gjort dette før?

Stålbjelker med «tenner» er kortversjonen av patentet. «Tennene» i stålbjelkene gir fleksibilitet slik at avstanden til tverrbjelkene enkelt tilpasses enhetens størrelse ved hjelp av adaptere på toppen av bjelken. Enheten festes til sjøsikringsrammen uten sveising før det hele heises ombord som en enhet. Slik reduseres antall heiseoperasjoner fra tre til én.

MobiDeck Har levert til sjøsikring til: PetroMarker

Scanmudring

Subsea 7

Statoil

DeepOcean Deckplanners fire betatestere er: Ocean Installer

Reach Subsea

Swire Seabed

PetroMarker

Sveisebehovet reduseres til å feste bjelkenes braketter til underlaget. Hvis fartøyet er tilrettelagt for låsemekanismer, kan lasten sikres til dekket helt sveisefritt.

– Det er dyrt å la fartøyet ligge til kai. Kundene sparer mye penger på at innlastinga går raskere. Vi garanterer at lastetida reduseres med 1/3. Så langt viser erfaringene med kunder at lastetida reduseres med over 50 prosent, sier Ullestad.

God respons

Veien fra idé til etablert selskap, var kort. MobiDeck ble stiftet 31. desember 2015. Patentsøknad ble sendt og en fullskala prototype laget til Forening for fjernstyrt undervannsteknologi (FFU) sin messe i Stavanger 28. januar 2016. De fikk napp på første forsøk.

Patentnøkkelen: Tennene i stålbjelken er nøkkelen til patentet. Sammen med adaptere på toppen, gjør de at bjelkene enklere kan tilpasses lastens størrelse. Bilde: Alf Bergin

– Vi fikk en bestilling med spørsmål om vi kunne levere fem sett til 29. februar. Det ble travelt, sier Gundersen.

Utenom konstruksjonsskip, som brukes til undervannsoperasjoner, snuser de også på riggmarkedet der det heller ikke er ønskelig med sveising på grunn av brann- og eksplosjonsfaren som gass og olje fører med seg.

Forretningsmodellen er ikke salg, men utleie av festesystemet.

– Utstyret produseres i samarbeid med flere bedrifter på Jæren. Vi monterer og

demonterer det til samme pris uansett hvor i Norge kunden er. Vår konkurrent er den lokale sveiseren, sier Ullestad.

Forenkler logistikk

Planen er at MobiDeck skal bli et logistikkselskap. I tillegg til festesystemene, har de

utviklet planleggingsverktøyet Deckplanner. Programvareselskapet Goontech står for kodingen. Programmet viser fartøyets dekk der man med enkle menyvalg plasserer den

forhåndsdefinerte lasten rundt om på dekket. Grunnprinsippene minner om IKEA sitt kjøkkentegneprogram. Beregningene av lastens påvirkning på skipet, som før var tidkrevende og manuell, tar Deckplanner seg av.

– På flyet over til årets Offshore Technology Conference i Houston, brukte jeg kun 15 minutter på å plassere lasten til kunden som satt i setet ved siden av, sier Gundersen.

Deckplanner er foreløpig ute i betaversjon. Fire kunder tester det ut og gir

tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som bør forbedres.

Støtte fra Innovasjon Norge

Til oppstarten fikk MobiDeck markedsavklaringspenger og kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Deretter fikk de oppstartslån mot at de seks eierne skjøt inn egenkapital. Selv om oppdragene i oljebransjen er færre enn før oljeprisfallet, har de stor tro på patentet. Kunder er alltid interessert i løsninger som sparer penger.

MobiDeck har tre ansatte. Et fremtidig mål er å ekspandere til utlandet.

