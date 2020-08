Da 18-åringene fikk sommerjobb i Forsvaret, bygde de denne kampflysimulatoren

Kjeller: På vei inn til den gamle «messa» på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ser vi to studenter som fikler med en sensordrone utenfor, mens 3D-printere, dingser, ledninger og verktøy ligger tett på pultene idet vi kommer inn døra.

Hver sommer får noen utvalgte studenter anledning til å jobbe hos FFI, gjerne med noen av de mest spennende prosjektene.

I år var det over 700 søkere, hovedsakelig fra de største universitetene som NTNU og Universitetet i Oslo. Blant de 74 som slapp igjennom nåløyet finner vi også 18-åringene Hans Anders Gjerland og Victor Urnes fra Førde.

– Vi har lært ufattelig mye i sommer. Det har vært kjekt å komme på jobb om morgenen, sier Hans Anders Gjerland til TU.

Bygget flysimulator

De to ungguttene var allerede på radaren hos FFI, som var med som støttespiller under utviklingen av en såkalt full motion flysimulator hos Reodorklubben i Førde. Da sommerjobben startet i juni var oppdraget både konkret og krevende: Bygg en prototyp på en full motion kampflysimulator for F-35.

Bare åtte uker senere har de to 18-åringene levert den ferdige simulatoren til FFI.

Victor Urnes prøver seg i simulatoren, mens Hans Anders Gjerland og Nikolai Grov Roald følger med. Foto: Eirik Helland Urke

Simulatoren er montert på en Stewart-plattform, beveger seg i seks aksjer, synkronisert med den kommersielle simulatorprogramvaren Prepar3D. De elektromagnetiske sylindrene under plattformen er på to kilonewton og beveger seg 250 mm i sekundet med 300mm stroke. Den gir mulighet til opptil 17 grader «pitch and roll».

– De er så latterlig dyktige. Jeg kan ikke få skrytt nok av dem, sier FFI-forsker og veileder Nikolai Grov Roald til TU.

Roald har selv vært med på uttestingen av Forsvarets eksisterende kampflysimulatorer for F-35 på Ørland, så han vet i høyeste grad hva han snakker om.

Store forskjeller

Det er selvfølgelig store forskjeller mellom 18-åringenes prototyp og fullskalasimulatorene fra Lockheed Martin, som Forsvaret bruker i dag. Prototypen bruker bare en relativt enkel og kommersielt tilgjengelig flysimulator. Den bruker ingen gradert informasjon, og er på de fleste måter en svært forenklet utgave av originalen. Men den har også flere store fordeler.

For det første simulerer den bevegelsene i flyet. Dagens F-35-simulatorer er helt statiske, uten fysiske bevegelser. I motsetning til både disse og større simulatorer med bevegelse tar prototypen liten plass, kan flyttes på og settes opp i et kontorlokale. Prisen vil også bli langt lavere enn alternativene i full skala.

Dette gjør at prototypen fra Hans Anders Gjerland og Victor Urnes faktisk kan bli utgangspunkt for reell trening for Norges kampflypiloter i framtiden. Den kan på ingen måte erstatte fullskala-simulatorene, men gi nisjetrening på spesifikke øvelser.

Stor verdi

– Det er et slags «proof of concept». Hvis du kan oppnå 80–90 prosent av effekten av en fullverdig flysimulator til en brøkdel av prisen, vil verdien være svært stor. Flere og billigere simulatorer med «god nok» realisme kan gi større tilgjengelighet og mer trening, sier Nikolai Grov Roald til TU.

Trening på nødprosedyrer (Emergency Procedures, EP) kan være et aktuelt bruksområde for slik mindre simulator til. Bevegelsene i cockpit øker stressnivået og gjør det vanskeligere å trykke på knappene. Tanken er at dette kan gi mer realistisk trening på enkelte nødssituasjoner. Bevegelsene kan også gi mer realistisk simulering av typisk norske værforhold med mye vind, turbulens og bevegelser i flyet.

FFI-forsker Nikolai Grov Roald tar seg en virtuell flytur med F-35. Foto: Eirik Helland Urke

TU har tidligere besøkt Forsvarets strengt hemmelige simulatoranlegg på Ørland. Da understreket F-35-pilot og sjef for TTT-skvadronen (Testing, Trening og Taktikk) Thomas «Timber» Harlem at bevegelse har mindre betydning i den daglige treningen.

– Veldig mange er opptatt av om simulatoren beveger seg fysisk. Det gjør den ikke. Det har så godt som ingenting å si for treningen. Kanskje hvis du flyr en god gammeldags dogfight, men ellers er det hva som foregår på skjermene og det visuelle som betyr noe, sa Thomas «Timber» Harlem til TU.

FFI-forskeren Nikolai Grov Roald er enig, og har med seg dette perspektivet i den videre jobbingen med prototypen fra sommerstudentene.

– Det er helt riktig som Harlem sier, dette systemet vil bare kunne gi tilleggstrening i nisjeøvelser og situasjoner hvor slike bevegelser i cockpit eventuelt kan påvirke resultatet. Vi vil nå på FFI undersøke og eksperimentere med hvilken økt verdi vi eventuelt kan tilføre trening og øvelser med et slikt system i fremtiden. I første omgang er dette en prototyp for å se om vi klarte å lage et kompakt, rimelig og bevegelig flysimulatorsystem. Noe studentene i svært stor grad fikk til over sommeren, sier Nikolai Grov Roald til TU.

Viktig program

Administrerende direktør John-Mikal Størdal ved FFI har alltid drømt om å bli jagerpilot. Derfor var han ikke vond å be da han fikk tilbud om å prøve den nye simulatoren fra Hans Anders Gjerland og Victor Urnes.

Du kan se glimt fra flyvningen i videoreportasjen øverst i denne artikkelen.

– Programmet med sommerstudentene er veldig viktig for oss, ikke minst for rekrutteringen. Derfor er vi spesielt opptatt av å gi studentene meningsfulle oppgaver, som går inn i våre ordinære prosjekter. Resultatene er svært nyttige for oss, sier John-Mikal Størdal til TU.

Sondre Engebråten jobber til daglig med blant annet dronesvermer ved FFI. Også han har fått verdifulle bidrag fra studentene i løpet av sommeren, ved å videreutvikle en egen svermplattform.

FFi-sjef, administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: Eirik Helland Urke

Droner med potetkanon

– Forskerne ved FFI er gjerne et oppkomme av kreative ideer. Om sommeren får vi mulighet til å teste ut ideene som vi ikke har tid til å utvikle selv. En av studentene har for eksempel akkurat skutt ut droner med potetkanon, for å teste ut raskere deployering, forteller Engebråten.

Han sier at studentene fort blir kastet ut på dypt vann ved FFI, noe som også gjør at resultatene gir verdi for den videre forskningen.

Victor Urnes er for tiden lærling hos en lokal bedrift, mens Hans Anders Gjerland går VG3 i automatisering ved Eid videregående skole. Ingen av dem vet hvor yrkesveien fører dem videre.

– Vi har jo veldig lyst å jobbe med dette. Det er spennende å hele tiden kunne utvikle og forbedre systemene, sier Victor Urnes.

Pilotene får prøve

Den nye kampflysimulatoren deres står nå igjen på FFI, mens de to 18-åringene har vendt tilbake til Førde. Snart kan det sitte ordentlige F-35-piloter bak spakene på simulatoren de har bygget.

– Pilotene våre vil helt klart få tilbud om å teste denne simulatoren, sier Nikolai Grov Roald til TU.