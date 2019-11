Se den elleville flysimulatoren fra ungdommene i Førde

Førde: Prosjektleder Victor Urnes (17) og ungdommene på Reodorklubben i Førde bestemte seg i fjor høst for å bygge sin egen flysimulator. Siden den tid har prosjektet eskalert til ekstreme proporsjoner og ryktene om den elleville maskinen har nådd både det lokale næringslivet, Forsvarets Forskningsinstitutt og nå selveste Kongehuset.

Tirsdag banker nemlig kronprins Haakon på døra til den gamle verftshallen i Førde, slik en rekke nysgjerrige fagfolk og støttespillere har gjort allerede. Alle vil se hvor dette bærer hen.

Nå står det foreløpige resultatet midt i den store industrihallen hos Hellenes House Of Technology i Førde. Et beist av en høyteknologisk simulator, godt skrudd fast på en robotisert bevegelsesplattform - en såkalt motion platform, som kjennetegner verdens mest avanserte flysimulatorer.

Slik ser flysimulatoren i Førde ut, med seksakset motion platform, 200 graders lerret og betydelig datakraft for å styre det hele. Foto: Eirik Helland Urke

To ungdommer kommer smilende mot oss. Victor Urnes og Hans Anders Gjerland gleder seg til å vise fram simulatoren de har jobbet så lenge med. Det er fortsatt mye som skal fikses før kronprinsen kommer på besøk, men først skal TU få seg en prøvetur.

Simulatoren styres av en kraftig hoveddatamaskin, to datamaskiner som styrer det visuelle og en egen datamaskin som gjør beregningene for bevegelsesplattformen.

Headhuntet

Kampflyprosjektet ved Forsvarets Forskningsinstitutt har forlengst latt seg imponere over prosjektet, og er nå en betydelig bidragsyter. De vurderer seriøst å bruke systemet selv til egne prosjekter, og ser på dette som en målrettet investering.

Samtidig står lokale sponsorer i kø, og prosjektleder Victor Urnes er allerede headhuntet som lærling hos Hellenes der simulatoren står. Ungdommene har ikke lenger oversikt over hvor mange timer de har brukt på prosjektet, men det er snakk om tusenvis.

– Det meste av tiden går med til å finne ut av ting. Vi må bygge alt fra bunnen, og det finnes ikke noen enkel guide for hvordan du skal sette sammen noe slikt, slår Victor Urnes fast.

Det har blitt mange timer med googling, prøving og feiling det siste året.

Reodorklubben

Hans Anders Gjerland og Victor Urnes i Reodorklubben gleder seg til å vise fram flysimulatoren. Foto: Eirik Helland Urke

Reodorklubben i Førde er et sted der barn og ungdom kan få tilgang til avansert teknologi. Her finnes det 3D-printere, laserfresere og mange andre avanserte verktøy. Det er ingen eksamen eller prestasjonskrav, bare rendyrket entusiasme og skaperglede. 735 unge er nå registrert i klubben, som nå også har fått «flyselskapet» Solan Air.

Da ideen om flysimulatoren kom, var det uaktuelt å velge de enkleste løsningene. Bare det beste og mest avanserte var utfordring stor nok.

Først skaffet ungdommene seg et vaskeekte flyskrog, en sliten og forlengst pensjonert to-motors Piper Aztec 23. Så begynte de å oppgradere analoge brytere til moderne elektroniske instrumenter, og etter hvert koble hver eneste bryter, spake, stikke og pedal til simulatorprogramvaren. Foran flyet ble det satt opp en buet skjerm som dekker 200 grader, ved hjelp av tre spesialkalibrerte prosjektorer.

Men det var bare begynnelsen.

Seksakset bevegelsesplattform

Flyskroget og skjermen er de siste dagene plassert på en seks-aksede bevegelsesplattform som gjør at flykroppen beveger seg fysisk og synkront med hendelsene i cockpit. Når du tar en brå sving, skal du kjenne det godt i kroppen.

Dette er i prinsippet ganske likt det man finner i de mest avanserte kommersielle flysimulatorene, som koster mangfoldige millioner kroner. TU har tidligere prøvd Norwegians 737-simulator på Gardermoen.

Bevegelsesplattformen er bygget opp med seks aktuatorer med separate servodrivere. Hver aktuator har en 3 Kw servomotor, slaglengde på 1000 mm og hastighet på nesten 500 mm i sekundet. Løftekraften i hver aktuator er på nesten 900 kilo.

Slik kan plattformen med svært rask reaksjonstid bikke hele flykroppen opptil 30 grader i hver retning. Dit har de riktignok ikke kommet riktig ennå. Først trenger ungdommene å utvikle et bremsesystem for servoene som tar opp noe av bevegelsesenergien. Ellers kan det fort bli et havari, som selv i en simulator er noe de helst vil unngå.

Det er rett og slett snakk om avansert robotikk, og slett ingen hyllevare som bare kan kobles til og fungere. Dette krever massive tilpasninger og justeringer. Google og Youtube kommer godt med, men det hjelper også å ha tre stipendiater i robotikk et annet sted i bygget.

Robot-stipendiater

Doktorgradstipendiat Gizem Ateş hjelper gjerne til når Hans Anders Gjerland og Victor Urnes trenger hjelp til beregningene sine. Foto: Eirik Helland Urke

Doktorgradstipendiatene Gizem Ateş, Daniel Schäle og Johannes Møgster jobber med prosjektet Teknoløft Sogn og Fjordane, der målet er at roboter lettere skal kunne samarbeide med mennesker. Der fabrikkroboter ofte er buret inne for å sikre omgivelsene, ønsker man å gjøre robotene så trygge og fleksible at de kan jobbe i tett samarbeid med mennesker.

Gizem Ateş kommer innom mens vi besøker simulatoren, og deler villig vekk sine robotkunnskaper når ungdommene sitter fast i beregningene. Samtalene går på et meget høyt nivå, etter hva vi kan bedømme.

Blir aldri helt ferdig

Flysimulatoren i Førde er slett ikke ferdigbygd, selv etter at både TU og kronprinsen har fått sine prøveturer og den offisielle åpningen er foretatt.

– Dette prosjektet vil aldri bli helt ferdig. Det vil alltid være noe å videreutvikle og forbedre, og disse ungdommene gir seg ikke før de har fått det til, sier leder i Reodorklubben Frode Steen til TU.