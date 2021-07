Caps ble bygget som virusbarriere – tar av som pollenbarriere

Den norske oppfinnerens maske, som omslutter ansiktet med filtrert luft – fritt for virus og andre partikler, skrev vi først om for litt over et år siden. Fysiker Morten Gulliksen, tidligere SINTEF-forsker og sjef i firmaet Peakvent, forteller at produktet nå er i salg på nett under merkevaren Gyropure.

Først håpet de få myndighetene med, men de fikk ikke napp. Løsningen var begrenset av materialene som kunne skaffes under en lockdown, noe som gjorde at de ikke kunne gå for en smekrere løsning som var patentsøkt året før. I april i år var omsider Hepacap klar. Nå har de et lager på flere titusen enheter og har verdens største filterleverandør i ryggen.

Gjennombrudd innen luftfiltrering

Luftinntaket i Hepacap er i toppen av capsen. Filtermekanismen ligger i et lukket kammer gjemt under det vanlige stoffet.

Ifølge Gulliksen en Gyropure, som han har døpt ventilasjonsprinsippet, også en banebrytende grønn teknologi som reduserer strømforbruket til en brøkdel. Da sikter han til alle terawattimene som brukes i verdens ventilasjonsanlegg. Han mener de kan skalere opp teknologien som flytter luft i capsen til ventilasjon og spare enorme mengder strøm. Samtidig reduseres vekt og støy.

Fysiker Morten Gulliksen er sikker på at det helt nye prinsippet han har konstruert ,vil ha en stor fremtid, både innen medisin og i generell ventilasjon, hvor det drastisk senker energiforbruket. Foto: Odd Richard Valmot

Det nye prinsippet er et resultat av en idé og 20.000 timer intens forskning de siste fire årene. Selv mener han at dette er et gjennombrudd som ikke skjer ofte innen fysikken. Den samme teknologien som sitter i Hepacap, har selskapet anvendt i en serie luftrensere som nå skal lisensieres ut.

– Gyropure-teknologien er egentlig kronen på verket og en spin-off fra enda en banebrytende og patentert teknologi: Peakvent. Dette er verdens mest effektive og kompakte ventilasjonsprinsipp, som forelå som en fungerende prototyp allerede i 2018 og er rundt 20 ganger mer effektiv enn det som finnes i dag. Teknologien, som er et resultat av en av Innovasjon Norges største ENØK-satsinger i 2017 med en støtteramme på åtte millioner, skal nå utvikles ferdig og produseres, sier han.

Virkemidler virker dårlig

Gulliksen er likevel ikke bare begeistret over det norske virkemiddelapparatet. Han ønsker å bygge et norsk industrieventyr, men mener det offentlige ikke har skjønt potensialet.

Fronten av capsen kan påmonteres et klart plastdeksel som effektivt stenger for patogener. Det lille overtrykket inne i masken sørger for at ingenting sniker seg rundt. Foto: Odd Richard Valmot

– Vi får rett og slett ikke svar, forteller Gulliksen, som snart gir opp satsingen her i landet. De har henvendt seg til store internasjonale aktører som forstår seg på fluiddynamikk, og de er svært interessert i teknologien.

– Sannsynligvis vil et par av dem få eksklusiv lisens innen hvert sitt markedssegment for Gyropure-prinsippet, mens vi tar Peakvent frem til produksjon, slik vi gjorde med Hepacap'en her i Norge.

Tekno-caps

Etter at vaksinen har gjort sin virkning, jobber selskapet nå med Hepacap som en barriere mot pollen. Det er et marked som ikke forsvinner med det første. I år har vi nettopp vært igjennom en ganske heftig vår, hvor bjørk og andre problematiske trær har ristet av seg enorme mengder pollen. Listen over planter som lar sexlivet sitt gå ut over allergiske mennesker, er lang. Svært mange må holde seg innendørs når dette pågår, og selv der siver det inn pollen. Det finnes pollenmasker man kan puste gjennom, men de er slitsomme å bruke. Dessuten får man pollen i øynene, som også er følsomme for partiklene.

– Hepa-filteret vi benytter, tar partikler ned i under 20 nanometer. Det er nok til å fjerne alle virus. Pollen er rene giganter i forhold og er enklere å filtrere ut. Det man tror er god luft hjemme hos seg selv, blir blottstilt med denne capsen. Man forstår plutselig hva mikropartikler er og hvordan de lukter. Det kjennes faktisk som å få en neve støv i ansiktet når man tar den av, på tross av at det er et godt ventilasjonsfilter i huset, sier Gulliksen.

Capsen inneholder en rekke innovasjoner, filteret er bare én av dem. Det har gått med 1000 timer for å gjøre plassbehovet til mekanismen så effektiv og plassbesparende som mulig, slik at den møter behovet for luftmengde, partikkelfiltrering og lav støy. Den høye virkningsgraden gjør at motoren kan gå i opptil 30 timer på et enkelt 18650-batteri. Det gjør ladingen, eller batteribyttet, mye enklere enn om strømforbruket hadde vært vesentlig høyere, sier han.

En ny tilværelse

Pensjonert dommer Knut Petterson måtte reise til Finnmark store deler av året for å unngå pollen. Det slipper han med den nye masken. Foto: Peakvent

Pensjonert dommer Knut Petterson var så plaget med allergi mot bjørk, hassel og gress at han måtte rømme Østlandet de siste elleve årene av yrkeskarrieren. Han fikk en avtale med arbeidsgiver og tilbrakte en tredjedel av året i Finnmark.

– Legens diagnose var at jeg led av en invalidiserende allergi. Da jeg hørte om Hepacap, kjøpte jeg en med det samme. Jeg var selvfølgelig litt skeptisk til påstandene, men opplevde at tilværelsen ble snudd på hodet. Nå kan jeg bevege meg utendørs uten problemer fordi hele ansiktet tilføres frisk, filtrert luft. Det gjør det lett å puste, og jeg får ikke pollen i øynene, noe som kan være veldig plagsomt med masker, sier han – og legger til at dette er terningkast 6 for ham. Han har vært i Finnmark i år også, men denne gangen bare for å besøke gamle venner.

Pettersons erfaring med tradisjonelle pollenmasker er ikke god. De skal ifølge ham ha nytt filter hver måned, og samtidig samler de spytt og holder det fuktig, noe som gjør dem til bakteriebomber. Måten Hepacap virker på, gjør at luften går bare én vei. Om luften inneholder bakterier eller virus, filtreres de bort.

– For første gang på veldig mange år kan jeg jobbe utendørs i hagen forteller Petterson.

– Så lenge pandemien herjet, kunne jeg også bevege meg fritt uten maske. Hepacap filtrerer koronavirus mye mer effektivt enn de vanlige maskene og gjør det lettere å puste, sier han.

96 prosent færre partikler uten visir innendørs

Fysiker Reidar Friberg er en annen som har blitt reddet denne sesongen, men med kraftig allergi er det ikke nok å bruke capsen ute.

Allergisk: Fysiker Reidar Friberg bruker masken ute og inne. Inne med et lite visir eller helt uten fordi det strømmer ren luft over ansiktet. Foto: Peakvent

– Jeg bruker den innendørs nesten hele tiden, med kort eller uten skjerm. Jeg sover også en del med den på, sier han.

Friberg bruker den til å regulere pollenbelastningen til et akseptabelt nivå, for det er mye pollen også inne..

– Jeg har funnet ut at jeg kan stisykle i et par timer og fortsatt hente meg inn med capsen slik at immunforsvaret klarer å slappe av igjen. På den måten regulerer jeg mengden pollen i forhold til hva kroppen tåler og holder meg under den belastningen som gjør at det tar av. Kryssallergier forsvinner også. Etter at jeg forsto hvordan jeg skulle bruke Hepacap, er jeg i praksis kvitt allergiplagene og har faktisk sluttet med allergimedisin. Da er jeg også kvitt bivirkningene, forteller Friberg.

Knapt markedsført

Gulliksen tror HepaCap vil ha et stort marked hos allergikere, men også innen medisin og i industrien.

– Vi jobber for å få den godkjent til medisinsk bruk og mener den med fordel kan erstatte kirurgiske masker og åndedrettsvern, som vi måler stor lekkasje på.

– Vi trodde produktet skulle resultere i en medieblest, men har konkludert med at et slikt produkt nå lider under oppmerksomheten mot vaksiner. Derfor har vi heller ikke planlagt for markedsføring og jobber gjerne sammen med investorer som blir med oss der, forteller Gulliksen.