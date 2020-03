Da seilmakeren ble kontaktet av en lege, la de om produksjonen

Seilmakerne i Gran Seil i Bærum har de siste ukene lagt om seilproduksjonen til produksjon av smittevernutstyr for helsevesenet, for å kunne bidra med utstyr som er helt nødvendig, når helsepersonell skal behandle pasienter, for å begrense smittefaren for koronavirus.

Materialet de vanligvis bruker til spinnakerduk, altså seilduk, blir nå brukt til vaskbare og gjenbrukbare smittevernfrakker til bruk på sykehus.

I tillegg produserer de visir i plast, til å beskytte ansiktet fra dråpesmitte.

Nå ber også en rekke helseforetak rundt om i landet næringslivet om å bidra med smittevernutstyr.

Bruker spinnakerduk

Daglig leder Terje Wang i Gran Seil sier til Teknisk Ukeblad at det hele startet med at en lege, som er i omgangskretsen til en av de ansatte, tok kontakt onsdag i forrige uke og lurte på om de kunne hjelpe.

– De hadde behov for flere smittevernfrakker, og vi skjønte at vi hadde mulighet til å hjelpe. Vi har fleksibilitet i både søm og materialer og kan bidra til helsesektoren, forklarer Wang.

Det tok ikke lang tid før de hadde en prototype klar, både på smittevernsfrakk og visir, en skjerm i plast som fungerer nærmest som et skjold foran ansiktet.

– Vi sitter med de riktige materialene. Vi bruker spinnakerduk, som er lett og vanntett, samtidig som den tørker fort etter å ha vært vasket. Det smarte med de draktene vi nå leverer er jo nettopp at de kan vaskes og gjenbrukes, om igjen og om igjen. Som regel brukes engangsdrakter, påpeker han.

Produktene er testet for vask, renslighet, vannavstøting, funksjonalitet og komfort på Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet i Oslo.

I gang med serieproduksjon

Gran Seil begynte å se på hvordan de kunne løse dette sist fredag, hvilke materialer de kunne bruke, og hvordan drakt og visir burde se ut, og har hatt et tett samarbeid med Diakonhjemmet i Oslo. Alt senere samme dag ble den første demonstrasjonen av utstyret overlevert Bærum sykehus og deretter Diakonhjemmet.

Deretter ble prototypene videreutviklet etter tilbakemeldingene de fikk fra sykehuset, og de er nå i gang med serieproduksjon av den femte versjonen.

– Vi produserte prototyper hele søndagen. Og nå har vi fått inn bestilling på 100 drakter og visir. Så er vi også i kontakt med innkjøpsavdelingene, for å se om vi kan hjelpe til med flere drakter, sier Wang.

Han skryter av innsatsen til de ansatte i den 10 mann store bedriften, og teamet som har jobbet tettest med utviklingen av smittevernutstyret. Richard Karlsen, som har vært pådriver i prosjektet, Henning Paus, som har stått for intern testing av utstyr og produksjon og Ayman Alnahhas, som har produsert prototypene av draktene gjennom hele helgen.

Kan brukes om igjen

Selve frakkene er laget i polyester og nylon. De tåler å bli vasket på 90 grader og de tåler sentrifugering med 1400 omdreininger. Sammen med leger og sykepleiere på sykehusene de har samarbeidet med, kom de frem til at flerbruksmaterialer var viktig, på grunn av situasjonen man nå er i.

Slik ser den ene versjonen av smittevernfrakkene ut. De gjennomgår stadige forbedringer. Foto: Gran Seil

Frakkene har universell utforming og er stadig i utvikling. De har blant annet blitt lengre og videre, i tillegg til at det er gjort forbedringer på mansjettene.

– Tradisjonelt har man brukt engangsfrakker i tynn plast. Det som er fint med seilduken, er at den er lett og tett og vannavstøtende, slik at den blir en reell beskyttelse. Så langt lageret rekker leverer vi også i lyst materiale, slik at de enkelt kan se om det er skitt og smuss på frakken og den må inn til vask, forklarer Wang.

Ansiktsvisirene er av lette materialer i klar plast og elastikk i båndet. Den er laget for å være enkel å rengjøre, tåle røff bruk og være behagelig å ha på. Den er også utformet slik at visiret kan tas opp og ned.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på visirene, og vi ser at det også er andre enn helsepersonell som kan ha god bruk for den. Vi ser blant annet på muligheten for å levere til dagligvareforretningene, slik at de kan bidra til å trygge de som sitter i kassen og som kommer i nærheten av andre mennesker.

Har kjøpt inn noen kilometer med seilduk

Å endre produksjonen fra seil til smittevernutstyr har ikke bydd på store problemer, og Wang forklarer at utstyret de bruker er enkelt å omstille. Det var heller aldri noe spørsmål om det var verdt å skyve på egen produksjon.

– Og så bruker vi jo egne materialer, som vi vanligvis lager seil av, så det har vi liggende i hylla. Vi har også kjøpt inn masse ekstra materialer, slik at vi kan levere mange frakker herfra. Vi har vært i kontakt med samarbeidspartnere i vår gruppe i utlandet, og kan dermed påta oss flere og større bestillinger, slik at vi vet at vi kan levere om det blir behov, understreker Wang.

Gran Seil påpeker at de har kjøpt inn noen kilometer med seilduk, og har reservert enda mer. Per dags dato har de materialer nok til 700 smittefrakker og 600 ansiktsvisir.

De står i beredskap til å kunne legge opp en stor produksjonslinje, men har så langt hatt problemer med å komme i kontakt med de rette menneskene i helsevesenet, for å øke produksjonen.

– Vi står klare for innkjøp av maskiner og annet utstyr for en større produksjon i Norge. Vi har bemanning stående på vent i Norge, og fabrikker i utlandet som er klare til å ta imot ordre. Vi har reservert store partier med materialer for å kunne bistå i denne samfunnskrisen. Samtidig ser vi at det er knapphet på materialer, og det vi har kjøpt inn kan fort være for lite. Enkle ting som strikk kan bli mangelvare. Derfor må vi handle raskt om vi skal kunne bistå, understreker Wang.

Ber næringslivet om hjelp

Flere helseforetak rundt om i landet ber nå også om hjelp fra næringslivet, for å kunne få tak i smittevernutstyr. Blant dem er Helse Vest, som på vegne av sine foretak har sendt ut en oppfordring til næringslivet på Vestlandet.

– Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon. På samme tid har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina, og utstyr blir også av ulike grunner levert sent, skriver Helse Vest.

De har sendt et brev til NHO og industrien hvor de inviterer til samarbeid.

– Vi trenger smittevernutstyr til medarbeidere i sykehusene for å holde alle friske, slik at de kan bidra i behandlingen av pasientene som trenger det. Vi forbereder nå omfattende beredskapstiltak. Nå ber vi alle bransjer og virksomheter bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi trenger all hjelp og innsats vi kan få fra næringslivet, seier Hilde Christiansen, direktør for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF, i en melding.

Utstyret de etterlyser er blant annet åndedrettsvern, altså ansiktsmasker, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og -frakker.

NHO har lagt ut kontaktinformasjon til de ulike helseforetakene på sine nettsider.