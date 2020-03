Norsk oppfinner er klar til å lage virusmaske på få uker

Ideen til en maske som kan gi beskyttelse mot virus og bakterier er ikke ny, men da utbruddet av Covid-19 skjedde i Kina i desember ble det fart i sakene. Fysiker Morten Gulliksen, som har lang erfaring med fluid dynamikk og luftrensing, har på noen uker konstruert en maske for formålet. Nå er mange forskere og ingeniører engasjert for å få masken finansiert og produsert i rekordfart.

Varer i måneder

Masken ser ut som et plastvisir med en sort hatt. Inni ligger en motordrevet vifte som blåser luft gjennom et avansert filter som leder luften ned i visiret. Luften bak visiret er under lett overtrykk, slik at virus og andre partikler ikke kan komme inn. Filteret skal være 99,99 prosent effektivt for koronavirus på størrelse 100 nanometer, og skal ha en varighet på mange måneder.

Til sammenlikning er såkalte N95-maskiner rundt 95 prosent effektive, og holder i praksis til noen timers bruk før de bør skiftes. Virusene setter seg nemlig på overflaten av direkte eksponerte filtre.

Trengs nå

– Denne masken løser mye av det beskyttelsesbehovet helsevesenet, og andre som er i kontakt med smitte, sliter med nå, mener sjefen i vaksineselskapet Immunor, Birger Sørensen.

En smittefarlig pasient kan ha på en slik maske og få luften med viruspartikler de puster ut filtrert. Dermed er det mye tryggere for andre å omgås slike pasienter.

– Når vi reduser luftsmitte på denne måten blir smitteproblemet mye mindre. Da kan vi konsentrere oss om kontaktsmitte, men selv her hjelper masken. Når ansiktet er dekket av et visir er det ikke så lett å ta seg i ansiktet, sier Sørensen.

Immunor jobber selv med en vaksine mot Covid-19; resepten er klar og første batch er i produksjon. Men det kan ta tid før den er tilstrekkelig dokumentert og kommer på markedet. Han understreker at det gjelder å være beskyttet før vi kan vaksineres.

Vanlige masker ikke gode nok for helsearbeidere

Sjefsforsker i eksperimentalfysikk ved Forsvarets forskningsinstitutt, Harald Hovland, mener produktideen kommer i grevens tid.

Tradisjonelle munnbind basert på N95-standarden som helsevesenet bruker, stopper virus i spyttdråper på vei ut av munnen, men beskytter ikke mot virus i aerosoler, ørsmå dråper, på vei inn. Helsepersonellet er ikke godt beskyttet med disse, men det er pasientene de behandler.

Viruset kan gå gjennom filteret i masken, spesielt når spyttet som stoppes i masken tørker opp, og partikler som sitter fast i fibrene rister løs. Det gjør at slike masker bør byttes ofte, kanskje hver time for helsepersonell, ifølge Hovland.

Helsepersonell møter mange pasienter gjennom dagen. Derfor er munnbind viktige for at smitte ikke overføres. Men helsepersonellet er utsatt, selv om de bruker heldekkende visir i tillegg. De har ikke virusfri lufttilførsel.

Veien til R<1

Kollega og sjefsforsker John F. Moxnes ved FFI har også tro på ideen. Moxnes har arbeidet mye med biofysikk og epidemiologi. Siden 2006 har han vært opptatt av pandemier, både svine- og fugleinfluensa og ebola, hvordan de brer seg ut og hva vi kan gjøre for å beskytte oss. I 2014 innledet han et samarbeid med Birger Sørensen i Immunor om vaksineutvikling.

Kan ha løsningen: Den aktive filtermasken til Morten Gulliksen, kan være løsningen helsevesenet trenger nå for å unngå smitte. Foto: Hepashield.no

– Jeg laget en betenkning tidlig i januar og jeg foreslo på vegne av FFI overfor myndighetene at vi burde engasjere oss i å utvikle en norsk vaksine sammen med epidemiologisk modellering. 11.februar holdt jeg et innlegg om pandemipotensialet til Covid-19 her ved Kjeller-instituttene hvor nær 150 personer var til stede, inklusive Gulliksen. Han var allerede kommet langt i å utvikle masken. Jeg tror masker kan være et element i å stoppe dette.

Moxnes peker på at det å sitte i karantene det neste året, ikke er noen løsning.

– Nå må vi finne ut hva vi gjøre etter at den første perioden med stengte skoler og arbeidsplasser er over. Samtidig må vi sørge for at effekten vi oppnår nå, ikke tapes ved at vi begynner å smitte hverandre igjen. Her vil selv papirmasker ha effekt, selv om de ikke kan måle seg mot denne ideen.

Trenger mange masker raskt

Moxnes er bekymret for at vi kan få for liten tilgang på masker og at vi snarest må gjøre noe med dette.

– Nå kunne det være ønskelig å få det såkalte R-tallet, det vil si hvor mange hver smittet person smitter videre, under 1. Får vi til det, vil ikke små utbrudd få noen virkning. De vil dø ut. Vi må gjøre to ting nå i tillegg til karantene og isolasjonen som vi holder på med. Vi kunne få flere til å gå med masker, eventuelt starte opp produksjon her i landet om vi ikke har nok, og vi må snarest få i gang produksjon av denne nye masken.

Trenger penger i løpet av seks uker

Gulliksen selv vil ikke si så mye om hvordan luften filtreres, men sier det handler mye om fundamental fysikk og såkalte brownske bevegelser.

Ifølge oppfinneren har han gjennom selskapet PeakVent nå tre søknader om patenter til behandling hos Patentstyret. Søknadene er sendt inn i løpet av det siste året. Patentstyret selv er underlagt taushetsplikt om søknader som er mindre enn 18 måneder gamle. Når søknad er sendt inn, er likevel ideene som beskrives underlagt en viss beskyttelse.

– I utgangspunktet er patentsøknader hemmelige i 18 måneder før de publiseres, men ideene som beskrives i søknadene er provisorisk beskyttet helt fram til patent innvilges eller avslås. Teknologien er basert på deler og prinsipper som lar seg skalere, og er bygget på dyp innsikt som gjør at masken løser oppgaven den skal gjøre på en veldig effektivt, sier patentingeniør Stein Aamot, som har bistått PeakVent med søknadene.

– Får vi finansiering vil vi i løpet av seks uker begynne å levere maskiner og vi ser for oss 200.000 maskiner i løpet av noen uker deretter. Det tilsvarer flere hundre millioner vanlige munnbind, men med helt andre egenskaper og uten lekkasje, mener Gulliksen.