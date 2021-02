Byton skal i det stille ha lagt ned i Tyskland

Bytons design- og utviklingssenter i München skal være lagt ned, og flere av bedriftens ledere skal være ute av selskapet. Dette ifølge informasjon den tyske bilbransjeavisen Automobilwoche kjenner til.

Bilprodusentens leiekontrakt skal ha blitt kansellert, ettersom Byton angivelig har sluttet å betale husleie og andre økonomiske forpliktelser i Tyskland.

Det ser derfor ut til at de er konkurs, men selskapet skal ikke ha begjært seg selv konkurs. Det kan i tilfelle tyde på at Byton har begått en straffbar handling, ettersom konkursreglene sier at et foretak har plikt til å begjære seg selv konkurs dersom det ikke kan gjøre opp for seg.

Statsadvokaten i München bekrefter overfor avisen at de nå undersøker om de skal sette i gang en etterforskning av Byton. Det ble nylig kjent at Bytons lokaler i München har stått tomme i månedsvis, og at det har vært mistanke om at bedriften egentlig skulle ha slått seg konkurs. Ingen ansatte skal ha fått lønn på lenge.

Ledere skal ha forlatt selskapet

Automobilwoches kilder hevder at to av lederne i Tyskland nylig har forlatt selskapet. En av disse skal være Bytons kundesjef Andreas Schaaf, som TU intervjuet i forbindelse med at planer for salgsstart i Norge i mars 2020.

Andreas Schaaf hevdes å være en av toppene som har hoppet av fra Byton i Tyskland. Foto: Byton

Den gangen var planen å etablere egne Byton-butikker her i landet, men det var ikke avgjort når bilen skulle komme i salg. Siden gikk Byton i dvalemodus på grunn av korona.

I januar ble det klart at Byton har inngått en samarbeidsavtale med Foxconn, med mål om å starte masseproduksjon av bilen M-Byte i første kvartal 2022.

Byton har allerede bygget en fabrikk i Nanjing, og har hatt lisens fra kinesiske myndigheter for produksjon av biler siden i juni 2020.

Da Byton åpnet sine interesselister i 2018, skal rundt 16.000 nordmenn ha «reservert» en bil. Det var imidlertid ikke snakk om å betale inn reservasjonsgebyr. I stedet skulle de som hadde satt seg opp på listen være de første som fikk mulighet til å reservere bil mot 500 euro når det ble åpnet for dette.

Så langt kom de ikke. Tross samarbeid med Foxconn er bilmerkets fremtid i Europa uviss. Økonomisk rot og etterforskning i Tyskland kan være et skudd for baugen for merket, og det spørs hvor enkelt det blir å få tilbake interessen i markedet når mange andre bilmerker nå for alvor begynner å rulle ut sine elbiler.