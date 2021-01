Byton og Foxconn inngår samarbeidsavtale

Oppstartsselskapet Byton har vært en av elbilprodusentene som har fått mye oppmerksomhet. Men med korona havnet produsenten i en knipe, og gikk i dvale i juni.

Nå skal ting ha begynt å røre på seg igjen, skriver Bloomberg. Byton har undertegnet en samarbeidsavtale med Foxconn.

Foxconn er kjent som produsent av elektronikk og bygger blant annet mange av Apples produkter. I 2020 ble det klart at Foxconn har ambisjoner om å bygge elbiler, og lanserte sin egen elbilplattform de beskrev som «Android for bilindustrien».

Hvorvidt planen er å bruke elementer fra denne plattformen er uklart, men målet skal være å starte masseproduksjon av bilen Byton M-Byte i første kvartal 2022.

Fabrikken sto klar i sommer

Bytons fabrikk i Nanjing i Kina sto klar før selskapet stengte ned sine aktiviteter, og et lite antall førproduksjonsbiler ble ferdigstilt før sommeren. De fikk lisens til å produsere biler i juni, heter det i en pressemelding.

Fra Bytons fabrikk i Kina. Foto: Byton

Foxconn skal investere omtrent 200 millioner dollar i selskapet ifølge en anonym kilde avisen viser til. Foxconn skal samtidig være i samtaler med andre kinesiske elbilprodusenter for mulig samarbeid, ifølge en annen anonym kilde.

Foxconn skal tilby Byton produksjonsteknologi, tilgang til leverandørkjeder og stille med ledelse med relevant kompetanse.

Byton så ut til å være klar for å starte salg av biler i 2020. I mars i fjor ble det klart at Hedin Automotive skulle være distributør for merket i Norge, og at de ville signere kontrakter i løpet av andre halvår og levere biler sent i 2021.

De første produksjonsmodellene av M-Byte skulle være klare mot slutten av fjoråret, og det skulle tilbys prøvekjøringer tidlig i 2021.

16.000 nordmenn på interesseliste

Byton åpnet i 2018 interesseliste for kunder. Det var kjent at 25.000 hadde meldt interesse i Europa, og at 16.000 av disse var fra nordmenn. Planen var at de som sto på interesselisten skulle få være de første som fikk tilbud om å reservere bil mot et reservasjonsbeløp på 500 euro.

I mars fortalte Bytons kundesjef Andreas Schaaf til TU at Byton skulle selges gjennom egne Byton-butikker, og ikke Hedins eksisterende forhandlere.

I mai ble det kunngjort at Espen Dalby Johansen var Bytons merkesjef i Norge. Han har nå gått over i en annen stilling i Hedin. Det er imidlertid ikke et signal om at importøren har gitt opp Byton, men heller at det var behov for hans kompetanse et annet sted forteller Sissel Wiedenmann, kommunikasjonsdirektør i Hedin Automotive AS.

Positivt signal for M-Byte

Wiedenmann mener samarbeidet med Foxconn er et positivt signal, og at det forhåpentligvis betyr at Byton kan få i gang produksjon, og at det blir en klar tidshorisont for når bilen er klar for markedet.

Hedin har imidlertid ingen ytterligere informasjon utover det Byton har meldt i sin pressemelding. Når det eventuelt kommer biler til Norge er dermed fremdeles høyst uklart.

Importøren har fortsatt tro på bilmodellen M-Byte og merkevaren Byton.