Byton sikter mot tre modeller: Satser på å selge en halv million elbiler årlig

Tidligere denne uken ble det klart at Byton har inngått konkrete avtaler om distribusjon i Norge. Det er Hedin Automotive som skal være Bytons nordiske forhandler- og serviceapparat.

– I premiumsegmentet trenger du tre modeller for å dekke 85 prosent av markedet. Så får vi se om selskapet bestemmer seg for å dekke 85 eller 95 prosent. Det er et spørsmål om interne målsettinger, men markedsstrukturen tilsier at vi har tre modeller, sier Andreas Schaaf, Bytons kundesjef, til TU.

Dette skal være distinkte modeller, og inkluderer en stor sedan. Store sedaner er en viktig produktkategori i Kina. Selv om det ikke er absolutt nødvendig for Byton, har de allerede vist frem konseptet M-Byte, som faller inn under denne produktkategorien. Schaaf hinter også om at det er aktuelt med enda en bil i SUV-segmentet, enten større eller mindre enn M-Byte.

– Om du ser på våre interne planer og hva våre designere og ingeniører driver med, så finner du sikkert tolv derivativer, sier han, og legger til at de ikke har ubegrenset med midler og må bygge stein på stein.

Ingen Europa-fabrikk på planen

Tesla har kommet langt, og er i disse dager i gang med å bygge sin første fabrikk i Europa. Det ligger ikke i kortene for Byton nå. De har kapasitet til å bygge 300.000 biler i året i Kina med tiden. Det skal dermed selges mye Byton før de tenker på å kanskje bygge biler i Europa.

Vi spør hvordan CO₂-avtrykket ser ut når biler bygges i Kina og sendes til Europa. Selskapet har enda ikke presentert noe klimagassregnskap for den første bilen de skal produsere, M-Byte.

De trekker imidlertid frem at fabrikken er bygget med spesielt fokus på moderne produksjon og miljøpåvirkning. Fabrikken har solpaneler og slikt, og transport av bilene ut på markedet hevdes også å være med i beregningen.

– Vi har også stort fokus på gjenbruk av batterier. Gode konsepter for «second life»-bruk kan forbedre karbonavtrykket.

Egne butikker

Det er inntil videre ikke formidlet noen oppstartsdato for Byton-salget i Norge, men planen er ifølge Schaaf at det ikke skal selges Byton gjennom Hedins eksisterende forhandlernettverk.

Det blir med andre ord ikke mulig å kjøpe en Byton i en Bavaria-butikk.

– Det kreves eksklusive lokaliteter for Byton, sier Schaaf til TU.

Det er i dag ikke avklart hvor disse butikkene skal settes opp. Det skal være diskusjonene Hedin og Byton skal i gang med nå.

– Vi har en plan om å dekke det meste av det potensielle markedet i Norge. Det skal også være et servicenettverk, sier Schaaf.

Service og salg separat

Den nesten produksjonsklare Byton M-byte ble lansert i Frankfurt i2019. Foto : Paal Kvamme

Han sier at det i utgangspunktet ikke er tenkt at det skal være service eller verksted i butikkene, men at dette skal være separat. Det er ikke utelukket å utføre enkel service ved utsalgene, men karosseriarbeid og større operasjoner vil ikke utføres her.

Det begynner altså å nærme seg, og det er den første nye premium-elbilprodusenten som etablerer seg i Norge etter at Tesla gjorde det i 2012.

Om de klarer å få til en like stor vekst her som Tesla har gjort gjenstår å se. Schaaf sier ambisjonene er på plass.

At fremtiden er elektrisk er åpenbar for Byton. Schaaf, som har bakgrunn fra BMW, ser ingen grunn til å tvile på at Byton om noen år skal klare å selge en halv million biler i året i premiumsegmentet i Europa.

Han forteller at dette var en stor milepæl da han jobbet i BMW, og tror at Byton med produkter som har bred appell burde klare det samme.

Men det vil antakeligvis ta en god stund før Byton kan se slike salgstall.

Til sammenligning forventer Tesla at de skal klare å selge 500.000 elbiler globalt i 2020, takket være modellutvalg og økt produksjonskapasitet i Kina. BMW selger på sin side nesten 2,2 millioner biler i året verden over.

Klar nær jul

Den første produksjonsmodellen av Byton M-Byte skal være klar mot slutten av 2020. Corona-viruset kan imidlertid forsinke dette. Schaaf kan ikke si sikkert hvordan, bare at det vil ha en påvirkning.

M-Byte kommer i to utgaver. En har bakhjulsdrift og batteri på 72 kWh. Den andre, som flest nordmenn antakelig vil ha, har firehjulsdrift og 95 kWh batteri.

Så langt har Byton annonsert en pris på 45.000 euro uten moms for innstegsmodellen, mens den største, som Byton ikke har annonsert pris på ennå, tidligere er antydet å koste minst 10.000 euro mer.

Det skulle bety en nybilpris som starter på 465.000, mens firehjulstrekk koster hundre tusen mer.

Bilen er ventet til Norge høsten 2021, med mindre coronaviruset stikker kjepper i hjulene.