Hedin blir Byton-distributør

Den nye bilprodusenten Byton holdt i går kveld en pressekonferanse på internett, etter at hele bilmessa i Genève gikk med i corona-dragsuget denne uka.

De ønsket å informere om hvordan bilen Byton M-byte skal komme på markedet, og hvor. Et av de første landene blir Norge, hvor det er Hedin Automotive som skal være Bytons distribusjonspartner.

Svenske Hedin Bil AB eier i dag BMW- og Mini-forhandleren Bavaria, forhandler Porsche i Norge, og eier GS Bildeler.

Hedin tror en markedsandel på over 50 prosent for elbil er den nye normalen, og tror også på rask vekst i Sverige. De tror de sammen med Byton skal være med på å forme fremtidens bilmarked med nye løsninger som Bytons konsept.

– Vi er overbeviste om at det var riktig å inngå et samarbeid med Byton, sier Anders Hedin, eier og CEO i Hedin-gruppen i en pressemelding.

Hedin er nå i gang med å rekruttere en norgessjef for Byton.

Hedin forsikrer at det via GS Bildeler skal sørges for god deletilgang for Bytons biler fra første dag. Det kan forhåpentligvis bety kortere service- og reparasjonstider enn enkelte elbilkonkurrenter.

Bilene skal selges på internett, men ikke utelukkende. Det skal være mulig å gå til en Byton-forhandler og bestille en bil der, og planen er å sette opp en rekke Byton-butikker i Europa. Den første kommer i Sveits.

Kan bestilles etter sommeren

Bilen vil kunne bestilles fra andre halvdel av 2020, altså en gang etter sommeren. Reservasjonsbeløpet er 500 euro, eller rundt 5000 kroner. De som allerede har reservert bilen gjennom Bytons app vil få anledning til å legge inn bestilling før dette gjøres allment tilgjengelig.

Over 65.000 skal ha reservert bilen allerede, siden de åpnet for dette sommeren 2018. 25.000 av disse skal være i Europa.

Tidligere har Byton sagt at 16.000 reservasjoner er fra Norge. Tydeligvis en overvekt av nordmenn på listen, med andre ord.

Det har vært gratis å reservere, så dette er i beste fall en interesseliste. Hvor mange de vil klare å konvertere til bestillinger gjenstår å se.

Byton vil tilby prøvekjøringer neste år. Bilen skal leveres til de første kundene mot slutten av 2021.

Den nesten produksjonsklare Byton M-byte ble lansert i Frankfurt i : Paal Kvamme

Ladeløsning

Byton må for øvrig ha på plass en ladeløsning, slik at kundene skal kunne lade enkelt og greit. Dette skal besørges via et samarbeid med ladetilbyderen DCS, som via sitt nettverk av avtaler med ladeoperatører skal tilby tilgang til ladestasjonene til 450 operatører i 28 land. Ionity er blant disse.

Lading skal gjøres via appen, eller skjermen i bilen, og alt kommer på én faktura til brukeren. Altså er tanken at du skal slippe å autentisere deg på hver enkelt lader, og bare plugge inn bilen.

Prisene fastsettes av ladeoperatøren, noe vi tør tippe betyr at det blir dyrt å lade på Ionity-nettverket. Bytons egen presentasjon viser en pris på 0,79 euro pr. kilowattime.

Bilen skal ellers utstyres med en smart ruteplanlegger som foreslår de beste ladestasjonene underveis. Det betyr forhåpentligvis at bilen ikke mener at du skal stoppe på en 22 kW-stolpe i hutaheiti når det finnes 150 kW hurtigladere langs ruten.

Bilen kan lades med inntil 150 kW.

Fra 465.000 kroner

M-Byte kommer med ulike konfigurasjoner både i batteri og drivlinje. Innstegsmodellen har 72 kWh batteri og bakhjulstrekk. Denne gir 360 kilometer rekkevidde. Utgaven med firehjulstrekk har 95 kWh batteri, og en rekkevidde på 435 kilometer. Med bakhjulstrekk øker den til 460 kilometer.

Prisen begynner på 45.000 euro, pluss moms. Det er ikke aktuelt i Norge, så prisen blir ca. 465.000 kroner.

Byton har for øvrig noen av de samme fordelene som Tesla. De har ikke en «arv» å ta vare på, verken i leverandørkjeden eller på teknologisiden. Dermed skal bilene på mange måter være like Tesla, ved at også Byton kan oppdateres så snart nye funksjoner er tilgjengelige.

Og på spørsmål om hengerfeste, trekker Bytons Andreas Schaaf frem at han vet dette er svært viktig i Norge. Men Byton M-byte har ikke hengerfeste. Det betyr ikke nødvendigvis at bilen ikke får dette senere, forklarer han. Men inntil videre kan man altså ikke regne med å trekke henger med bilen.