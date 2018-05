Hackerangrep satte bysyklene i København ut av drift

Alle databaser har blitt slettet hos Gobike, som står for driften av bysyklene i København. Det har resultert i at nesten ingen sykler var i drift helgen som var, og nå prøver bedriften å finne alle syklene, slik at de kan bli oppdaterte.

Solskinnsværet i helga har sannsynligvis fått mange turister til å ville ta seg en sykkeltur i København.

Men både lørdagen og søndagen var de fleste elektriske bysyklene ute av funksjon, fordi bedriften bak syklene ble utsatt for et omfattende hacker-angrep natt til lørdag.

– Alle databasene våre ble slettet, og systemet har derfor vært ute av drift hele lørdagen med unntak av en kort periode midt på ettermiddagen, skriver Bycyklen på Facebook.

Motivet for angrepet er også foreløpig ukjent.

– Måten angrepet er utført på, peker tydelig i retning av noen med inngående kjennskap til systemet. Vi har ikke lagret brukernes kredittkortopplysninger eller lignende, og det ser ikke ut som om det er stjålet data. Så da må man jo vurdere hvem som kunne ha andre motiver til å gjennomføre et slikt angrep, som jo ikke er en helt enkel oppgave, skriver en medarbeider fra Bycyklen på Facebook.

Alle syklene må oppdateres manuelt

Bedriften fikk tilbake adgangen til serverne sine i løpet av lørdagen, og fikk kjørt en backup. Men alle syklene må oppdateres manuelt for å fungere, og det er ikke helt enkelt når det er snakk om mange sykler som er spredt utover hele København.

Det har fått Bycyklen til å etterlyse tips om hvor syklene deres fysisk befinner seg i København:

I forbindelse med hackingen av Bycyklen har vi bruk for din hjelp for å finne bysykler som ikke står i en Bycyklen-stasjon.

«Hvis du ser en (låst eller ulåst), vil vi bli superglade for et tips! Send plassering, gjerne med foto og sykkelens ID, som finnes på siden av lykta foran,» skriver Bycyklen på Facebook.

