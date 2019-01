Bygulvet i Bjørvika selges til amerikansk selskap

I en pressemelding skriver Oslo S Utvikling (OSU) at de har akseptert et bud fra det New York-baserte eienomsinvesteringsselskapet Madison på butikk-, kultur- og serveringslokalene i Barcode og nordre del av Bispevika.

Den kommersielle forvaltningen av eiendommene vil på sikt bli gjennomført av Carucel Eiendom, eid av Carl Erik Krefting med familie.

Eiendomsnettstedet Estate skriver at avtalen betyr at Madison får tilnærmet full kontroll over de kommersielle publikumsrettede arealene på bygulvet i Bjørvika.

Madison kjøper Sørenga, Sørengkaia og de tilhørende parkeringsfasilitetene på Sørenga og Munch Brygge, skriver nettstedet videre.

– Starbucks overalt?

Maria Louise Rognerud er Direktør Bygulv i OSU. Hun forteller at Madison er et selskap med god erfaring med innsikt i bygulv.

– Vi tror at de vil tilføre noe positivt til området. Og så har de norske Carucel som lokal samarbeidspartner, så vi føler oss trygge på at de vil ivareta bymiljøet på en god måte, sier hun til TU Bygg.

– Vil det komme Starbucks overalt?

Noen utenlandske kjeder vil nok komme inn, men det skal bli en god miks av mindre og norske selskaper også, svarer hun.

Saken oppdateres