Slik blir nye Deichmanske hovedbibliotek

Ved utgangen av neste år skal Oslos nye hovedbibliotek stå ferdig, mellom Operaen og Oslo S. Byggingen er en del av den pågående utbyggingen av Bjørvika i hovedstaden. TU Bygg har sjekket status.

Plan- og designkonkurransen ble avholdt i 2008-2009, der Oslo-arkitektene Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo vant. Byggingen startet i begynnelsen av 2014.

Kostnadsrammen er på i underkant av 2,5 milliarder kroner, noe som inkluderer tomt, arkitektkonkurranse, konsulenter og entrepriser. Kommunens mål er 2 millioner besøkende pr år, og at 5000-7000 skal besøke bygget daglig, fra når biblioteket åpnes for publikum i 2020.

Første etasje, «Torget» fra innsiden. Foto: Eirik Helland Urke

Råbygget ble bygget av Skanska på bestilling fra Oslo kommune, og stod

ferdig i april. De tre bærende sjaktene ble glidestøpt vinteren 2017. Sjaktene gled opp 20 meter i løpet av 10 døgn. Nærmere 1.200 tonn resirkulerbart armeringsstål støtter 800 kubikkmeter miljøvennlig betong i de tre sjaktene.

Unike etasjer

Bygget får fem etasjer, der tre har innskutte mesaniner. I tillegg kommer en kjelleretasje med flerbrukssal og en kinosal.

Første etasje, «Torget», vil ha resepsjonsområde, restaurant og publikumsinnganger mot Dronning Eufemias gate i nord, Operagata i sør og Anne Cath Vestlys plass mot vest. Her er det også lagt inn et utleieareal til utadrettet virksomhet.

Øystein Sandnes, prosjektsjef fra ÅF Advansia AS. Foto: Eirik Helland Urke

– Torget vil fungere som en forlengelse av uteområdet. Tanken er at det skal være like naturlig å bevege seg gjennom bygget som rundt. Her ønsker man et myldrende liv, samtidig som det vil være en roligere atmosfære oppover i etasjene, sier Øystein Sandnes, prosjektsjef fra ÅF Advansia AS, som er prosjektledere på vegne av Oslo kommune.

Ikke helt ferdig trapp ned til byggets kjeller med kinosal og flerbrukssal. Foto: Eirik Helland Urke

– Hver etasje får sitt eget særpreg. Andre etasje vil ha avdelinger for barn og skjønnlitteratur, tredje etasje vil rettes mer mot ungdom, fjerde etasje er faglitteratur, samtidig som både fjerde og femte etasje vil ha en fortetting av studie- og leseplasser, fortsetter prosjektsjefen.

Åpner opp

Bygget vil lyses opp av tre store glassflater i det øverste taket med åpninger nedover i etasjene i diagonale linjer. På denne måten kan himmelen sees helt ned til bakkeplan.

Vibeke Johnsen, prosjektansvarlig fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Eirik Helland Urke

Prosjektansvarlig fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Vibeke Johnsen, forteller at andelen av bygget som blir tilgjengelig for publikum vil være langt større enn i det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg.

– Der er mye av arealet tatt opp av lukkede magasiner. Her vil arealene her være tilgjengelige for folk, og bygget vil utnyttes mer, sier hun.

Tre diagonale lyssjakter vil gå ned fra glassåpningene i byggets øverste tak. Foto: Eirik Helland Urke

18 meter utkrager

En åpen slak trapp mellom fjerde og femte etasje i bygget utgjør utkrageren som står hele 18 meter ut av bygget på det lengste og cirka 20 meter over bakken.

– Utkrageren holdes oppe ved hjelp av fire overliggende bjelker med etterspent armering hvor kreftene overføres av trykk- og strekksøyler som er forankret til fjell. Foldetakets geometri bidrar til å øke stivheten i konstruksjonen, sier ÅF-prosjektsjef Øystein Sandnes.

Han forteller videre at designet er påvirket av siktlinjen mellom Karl Johans gate og Operaen, hvor utkrageren er et konstruksjonselement som ligger over den definerte siktlinjen.

Biblioteksbygget fra utsiden. Foto: Eirik Helland Urke

Begrenser utsikten

Når vi besøker den uferdige bygningen fascineres både journalist og fotograf av en spektakulær panorama-utsikt fra utkrageren som ennå ikke har fått vegger. Synet er hele vestre del av Oslo sentrum med Bjørvika og operaen, den fremtidige Operaallmenningen og Østbanehallen i front, fra 20 meters høyde.

Utkrageren uten vegger fra innsiden. Foto: Eirik Helland Urke

Men på spørsmål om veggene som kommer på utkrageren kan skyves vekk, slik at brukerne får se utsikten slik vi ser den nå, får vi nei.

– Vil de være gjennomsiktige nok til å se utsikten gjennom?

– Glassfeltene vil variere mellom klart og matt glass. Det vil være felter med klart glass som vil gi god utsikt, sier Vibeke Johnsen i Kultur- og idrettsbygg.

«Glass Fiber Reinforced Polymer»

Nye Deichmanske hovedbibliotek blir et passivhus.

– For å oppnå denne ambisjonen, må fasaden være 50 prosent tett. Gjennom jevn distribusjon av de tette feltene og utenpåliggende diffuserende glassjikt, skapes likevel en lett og lys fasade, sier Johnsen.

Utsikten fra utkrageren mellom byggets fjerde og femte etasje lukkes nå med delvis gjennomsiktige vegger (som til høyre på bildet). Foto: Eirik Helland Urke

Fasadematerialet er bærende konstruksjoner i glassfiberarmert plast GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) fylt med mineralull-isolasjon.

– Fasadekonstruksjonen er spesielt utviklet for prosjektet og er helt unik, sier Johnsen.

Tettpakket gulv

Gulv under konstruksjon. Foto: Eirik Helland Urke

Mekanisk ventilasjon ligger under et oppforet gulv og kjølerør støpes inn i betonggulvet, slik at himlingene i betong vil kunne forbli eksponert når bygget skal gjøres tilgjengelig for folket. Alt som skal monteres i taket, installeres i installasjonsgulvet over.

– Det er utfordrende å bygge der det ligger så mye teknikk eksponert på gulvet, sier prosjektansvarlig Vibeke Johnsen, mens vi beveger oss over de uferdige gulvene.

Taket får betongen eksponert. Foto: Eirik Helland Urke

Teknikk, infrastruktur og hovedføringer er samlet i byggets tre bærende kjerner.

En kombinasjon av eksponert betong og akustiske plater i en lignende farge utgjør himlingen øverst i bygget. Veggene vil i stor grad dekkes av bokhyller i stål. Takets flate er inndelt i mindre seksjoner i ulike vinkler, noe som ifølge prosjektsjef Sandnes gir konstruksjonene ekstra stivhet.

