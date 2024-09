Agderposten skriver at aksjonen fant sted tirsdag denne uken, noe Morrow Batteries også bekrefter.

– Under et besøk fra politiet tirsdag ble det identifisert sju personer som ikke kunne dokumentere korrekte dokumenter for tillatelse til arbeid i Norge. Det er en situasjon som ikke er akseptabel, og vi er glade for at politiet tar tak i dette, skriver kommunikasjonssjef Naja Boone til Agderposten.

Jonas Gahr Støre var tilstede under åpningen i sommer. Foto: Arash A. Nejad

– Det er Morrows ansvar at alle ansatte i fabrikken har riktige dokumenter, selv om flere av de som jobber i fabrikken er ansatt hos underleverandører, skriver hun videre.

Det var avdelingen for utlendingskontroll og etterforskning i Agder politidistrikt som sto bak aksjonen mot batterifabrikken som offisielt ble åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre 16. august.