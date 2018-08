Bygger om to fire år gamle forsyningsskip til hybrid

Rolls-Royce har fått kontrakten med Golden Energy om å levere en batteripakke på 896 kWh til hvert av de to søsterskipene "NS Orla" og "NS Frayja".

For Rolls-Royce er kontrakten et bevis på at det var riktig strategi å bygge opp egen produksjon og sy sammen totale kraftpakker.

– Vi har over 40 forespørsler på hybridisering av eksisterende offshoreskip. I tillegg kommer mange nybygg. Vi må hele tiden vurdere ressurssituasjonen. Slår flere av prosjektene til, må vi øke kapasiteten, sier teknisk produktsjef for energilagringssystemet Save Energy, Jens Hjorteset i Rolls-Royce.

NS ORLA/NS FRAYJA Design: Rolls-Royce UT 776 CD

Type: Multifunksjons PSV

Verft: Hyundai Mipo (2015\4)

Lengde: 97 meter

Bredde: 20 meter

Dødvekt: 5098 tonn

Bruttotonn: 5165

Framdrift: 4 x Rolls-Royce Bergen 1920 kW

Hjelpegenerator: 300 kW

Batteripakke: Rolls-Royce Save Energy 896 kWh (2019)

Rolls-Royce Power Electric Systems i Bergen annonserte tidligere i august at de vil produsere batteripakker selv. De førstekontraktene til et fiskefartøy og to offshorefartøy var inngått.

Nå kommer to systemer til Golden Energy Offshore i tillegg.

Kraftpakker i dekkshus

Hjorteset mener at de har utviklet et svært innovativt system til de to Golden Energy-fartøyene.

– Batterier og kraftelektronikk plasseres i solide dekkshus. Elektronikk og batterier er i separate rom, atskilt med brannsikring i A-60 klasse. De er godkjent som backup-generatorer ved DP-operasjoner, det vil si at de fungere som «spinning reserve», sier Hjorteset til TU.

Batterier og elektronikk blir plassert i det som på folkemunne kalles containere. -Det er ikke vanlige ISO-containere, men spesialbygde hus i kraftigere stål og med brannsikring for å tilfredsstille klassekrav til reservekraft.

Dekkshuset måler 3,3 meter i høyden, 8,2 meter i lengde og drøyt 3 meter i dybden.

Plug and play

Kraftelektronikk og batterier blir satt inn i dekkshus og testet i lokalene til Rolls-Royce i Godvik før alt løftes om bord i skipene og kobles til. Selve installasjonen skal skje ved et norsk verft i første kvartal 2019.

Dekkshuset med batterier og kraftpakke til Golden Energy-skipene, måler 3,3 meter i høyden, 8,2 meter i lengde og drøyt 3 meter i dybden. Foto: Rolls-Royce

Vel om bord kobles batteriene til begge tavlene om bord på skipet. Dersom det oppstår en feil med en generator, kobles batteristrømmen automatisk inn på riktig tavle.

Ifølge Hjorteset utstyres dekkshusene med landstrømplugger. Når de to PSV-ene ligger til kai, vil landstrøm gå via batteriene før de kobles på tavlene til skipet.

– Det har sine klare fordeler. Landstrømmen vil da ta snittstrømmen om bord og batteriene vil «fjære» variasjoner i lasten, for eksempel om det skal benyttes kraner som krever mye kraft. Ved normal landstrøm ville det måtte gå direkte gjennom tavla og vært en større påkjenning for anlegget, sier Hjorteset.

10 års charter

PSV-ene er bygget med Rolls-Royce-design UT 776 CD og levert fra Hyundai Impo Dockyards i 2014.

Rolls-Royce har levert mye av utstyret om bord, blant annet et Energy Monitoring-system for å smale inn driftsdata og koble dem til andre tekniske pilotprosjekter i Golden Energy.

Fartøyene er chartret til oppdrag for Aker BP fra, til 1. mai 2029.

Forsyningsskipene er bygget etter Clean Design-notasjonen som skal sikre mest mulig miljøvennlig drift. Nå blir de enda grønnere. Normal hastighet er 14,5 knop.

Bærekraft

Administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore i Ålesund, sier at lavere drivstofforbruk og reduserte utslipp gir selskapet konkurransefortrinn.

– Som rederi har vi også er miljøansvar og legger vekt på bærekraft, sier Fagervoll i en pressmelding.

Rolls-Royce skal levere batteripakker på 896 kWh til to Golden Energy Offshore-skip. Skipene, som er bygget i 2014, er chartret til arbeid for Aker BP til 2029. Foto: Øystein Klakegg/Rolls-Royce

Han opplyser at rederiet begynte å innlemme bærekraft i rederiets rutiner og systemer for flere år siden. Det har utviklet seg til kontinuerlig søkelys på energieffektivitet og god drift.

– Oppgradering til hybriddrift med batterier er et naturlig neste steg for oss, sier Fagervoll.

Golden Energy Offshore opplyser at de driver sine skip i tråd med IMOs standard for en Ship Efficient Management Plan (SEEMP). Selskapet er sertifisert etter ISO 50001-standarden for energistyring. Det innebærer at de har et rammeverk for hvordan energieffektivitet skal måles, registreres, rapporteres og revideres.