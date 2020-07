BYDs elektriske SUV leveres over nyttår. Nå er også prisen klar

Kinesiske BYD starter produksjonen av SUV-en Tang med europeiske spesifikasjoner i november, melder den norske importøren RSA. Bilen kommer til Norge på nyåret, og kunder kan tegne kontrakt i dag.

RSA har til nå 20 forhandlere landet rundt som står klare til å ta bestillinger. De forventer å ha rundt 50 forhandlere ved utgangen av året.

Prisen er også klar, 599.900 kroner, og da er det meste inkludert. Også firehjulstrekk. Skal du ha tilhengerfeste kommer dette i tillegg. Dette gir mulighet til å trekke 1440 kg, og monteres hos forhandler.

Raskere akselerasjon

Så langt har BYD bare oppgitt rekkevidde til 500 kilometer. Det er antakeligvis for optimistisk, da den er basert på den gamle NEDC-kjøresyklusen, og ikke den nye WLTP-syklusen som brukes til typegodkjenning av biler i Europa.

I praksis vil den nok ligge på rundt 400 kilometer, anslår Frank Dunvold, administrerende direktør hos RSA.

Tang er størrelsesmessig omtrent som en Audi E-Tron. Foto: RSA

Bilen er med sine 487 centimeter tre centimeter kortere enn Audi E-Tron, og 19 centimeter lengre enn Jaguar I-Pace. Den er 172 centimeter høy, noe som gjør den høyere enn E-Tron, Mercedes EQC og I-Pace.

Bakkeklaringen er 15 centimeter, som er noe lavere enn E-Tron, men høyere enn EQC og I-Pace.

Tang skal ha raskere akselerasjon enn de tre andre elektriske SUV-ene. Med 4,6 sekunder til 100 kilometer i timen er den på nivå med Tesla Model 3 med firehjulstrekk.

Typegodkjenning vil før øvrig være på plass før årsskiftet, og da får vi mer nøyaktig informasjon om rekkevidde. Kollisjonstester følger, og Dunvold sier at bilen er designet for fem stjerner i Euro NCAP-testen.

Kommer med nytt batteri

En av de store nyhetene er at det nå er bekreftet at bilen som leveres i Norge kommer med BYDs nye Blade-batteri. Det er et batteri av typen LFP (litiumjernfosfat). Slike batterier er utbredt blant kinesiske bilprodusenter, og har blant annet den egenskapen at kjemien er fritt for kobolt. Dermed vil også Tang leveres med koboltfritt batteri.

Frank Dunvold, administrerende direktør i RSA. Foto: RSA

Batteriet har høy energitetthet, men det skal også være fokus på sikkerhet. Ved punktering skal batteriets temperatur bare øke med 60 grader, ifølge BYD. Det skal eliminere faren for batteribranner.

Batteriet som kommer i bilen vil ha noe større kapasitet enn batteriet som står i bilene som selges i Kina i dag. Dunvold kan ikke bekrefte nøyaktig kapasitet, utover at det vil ha noen prosent mer enn 82,8 kilowattimer.

En annen fordel med dette batteriet er at det ikke skal få spesielt redusert ytelse selv om celletemperaturen er lav. Dermed skal ikke rekkevidden bli vesentlig lavere på vinteren. Noen nøyaktige tall kan Dunvold imidlertid ikke dele.

Hvordan det nye batteriet eventuelt vil påvirke andre aspekter ved bilen, som for eksempel akselerasjon som i dagens utgave er oppgitt til 4,6 sekunder, er heller ikke bekreftet.

Varmepumpe ikke avklart

Det er for øvrig ikke avklart hvorvidt bilene i Norge vil være utstyrt med varmepumpe.

Bilen leveres i seks farger, og det er svært begrensede muligheter til å tilpasse bestillingene. Det handler om lange ledetider fra Kina, slik at fri spesifisering av bil i praksis vil bety leveringstid på minst et halvt år.

– Konseptet hos RSA er at vi alltid prøver å gjøre valget enkelt for kunden. Vi skal prøve å ha mange biler på lager for rask levering. Folk vil ha bil så fort som mulig, og vi forsøker å gjøre det enklere for kunden å velge, sier han.

Bilen er utstyrt med en stor skjerm. Foto: BYD

Produksjonen av biler til Norge starter i november. Opprinnelig anslo RSA at de ville ha kundebiler før nyttår, men korona har gitt utsettelser. Transporten har blitt vanskeligere, forteller Dunvold, og viser til transportskip som ligger i opplag. Han håper verden har kommet i mer normal gjenge når bilene er klare til å sendes til Norge.

Kinesisk, men ikke «kinabil»

Biler fra Kina har ikke vært hverdagskost i Europa, men det er sannsynlig at slike blir et langt vanligere syn fremover. Dunvold vil begrept «kinabil» til livs. Han mener det har negative undertoner.

– BYD er et teknologiselskap med tilstedeværelse over hele verden. Det er interessant at hos forhandlere vi ikke har noen kontakt med fra før, så oppfattes BYD som en sterk og seriøs aktør, sier han, og viser til at det har vært stor interesse blant mange forhandlere i Norge om å føre merket.

– Det er viktig å få frem at BYD er verdensledende på elektriske biler, og kommer fra et område som er ledende på forskning og utvikling, sier han.

Han mener at de fleste som får se bilen, og sette seg inn i den, blir overrasket over kvalitetsfølelsen. Det er ingen tvil om at BYD har ambisjoner om å markere seg i de vestlige markedene, da de har hyret inn designere fra Europa.

RSA starter for øvrig også salget av varebilen BYD eTP3, som kommer til høsten. De skal også ta inn elektriske lastebiler fra BYD, på 19 og 7,5 tonn. Sistnevnte kommer inn som testbil til høsten, sier Dunvold.