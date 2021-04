BYD lanserer ny elbilplattform og første bil som er bygget på den

Kinesiske BYD har lansert en ny elbilplattform, kalt e-Platform 3.0.

En bilplattform er enkelt sagt et fundament å bygge en bil på, og kan inkludere komponenter som batteri, motor, chassis og hjuloppheng. Eksempler er Volkswagen-gruppens MEB-plattform, som danner grunnlaget for nye biler fra merkene VW, Audi, Skoda og andre.

BYDs nye plattform har alle grunnkomponentene som trengs i en elbil, og skal gjøres tilgjengelig for andre aktører i industrien, på samme måte som Volkswagen har gjort sin MEB-plattform tilgjengelig for andre merker som for eksempel Ford.

Håpet er at plattformen skal bli en slags bransjestandard.

E-Platform 3.0 leveres med BYDs kjøretøyoperativsystem, som støtter trådløs oppdatering over internett. Det legges blant annet opp til at det kan rulles ut stadig mer avanserte førerstøttesystemer på plattformen.

En annen fordel med plattformen er ifølge en pressemelding at vekt er redusert, slik at det blir mulig å bygge biler med lavere energiforbruk og dermed lengre rekkevidde. En ny varmepumpe skal være standardutstyr på plattformen.

800 volt

Plattformen er basert på 800 volt-arkitektur, som blant annet bidrar til å redusere mengden kobber som brukes i ledere internt i bilen. Høyere spenning gir også mulighet til å øke ladeeffekt, og BYD hevder at disse bilene vil kunne lade opp 150 kilometer rekkevidde på fem minutter.

BYDs litiumjernfosfat-baserte «Blade»-batteri er standardutstyr i plattformen. Det skal være en strukturell del av chassiset, og gjøre bilene stivere. Dette batteriet, som er utviklet av BYD selv, hevdes dessuten å være immunt mot selvantennelse.

Det hevdes også at biler på plattformen vil være mulig å utforme med spesielt lav luftmotstand, og nevner spesifikt en motstandskoeffisient på 0,21.

BYD hevder også at plattformen skal gjøre det mulig å bygge biler med 1000 kilometer rekkevidde. Det er imidlertid uklart om det er snakk om rekkeviddeangivelse etter NEDC-kjøresyklusen som brukes i Kina, eller WLTP-kjøresyklusen som brukes i Europa og gir lavere tall.

BYD EA1. Foto: BYD

Lanserer ny bil på plattformen

Den første bilen på den nye plattformen blir modellen EA1, en liten «hatchback»-bybil. Plattformen gjør det imidlertid mulig å bygge en rekke andre biltyper, som SUV-er og pickuper.

Hvorvidt EA1 kommer til Europa er foreløpig uklart.