Knutsen OAS og NYK vil bygge skip for frakt av CO2 basert på teknologikonsept som ble patentert i 2002, PNG, men raffinert og tilpasset CO2 som kan komprimeres til 60 bar for å bli flytende, uten kjøling. Gassen må lagres i mange sylindriske trykkbeholdere. CO2 kan overføres via bøye og pumpes ned i lageret under havbunnen.

(Illustrasjon: KNCC)