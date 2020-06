Bru visste ikke om Equinors USA-tap før det nok en gang ble omtalt i mediene

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener Equinors tap i USA var for lite tilgjengelig, og vil ha ny type rapportering. SVs Lars Haltbrekken er ikke fornøyd med svaret. Her er de to i vandrehallen etter den muntlige spørretime på Stortinget onsdag.

(Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)