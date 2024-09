– Dette er kjempegøy! Det er som lego for voksne, sier en entusiastisk Jørn Hurum til NTB.

Han er professor i paleontologi ved museet, som nå har skaffet seg de to andenebb-dinosaurene Zelda og Zara. De er kjøpt inn av Sparebankstiftelsen DNB for nær 16 millioner kroner.

Museet har fra før en ekte hodeskalle av en triceratops, men dette er de første komplette dinosaurskjelettene i Norge. Utstillingen åpner for publikum allerede på lørdag.

Og italienske eksperter på dinosaurmontering og håndverkere fra flere land jobber på spreng med å sette sammen de skjøre knoklene i tide til åpningen.

– Det koker litt her, men vi rekker det. Nå skal etter hvert småtingene på plass, og så er vi klare med saft og dinomuffins til barna på lørdag, sier Hurum.

– Ungene vil ikke ha fake

Museet har fra før flere dinosaurskjeletter utstilt. Disse er imidlertid ikke ekte, men avstøpninger av originaler som befinner seg i andre land.

Blant annet har de en avstøpning av en tyrannosaurus rex omtalt som Stan, det mest kjente T-rex-skjelettet i verden. Originalen er kjøpt av styrtrike oljesjeiker i Dubai. Prisen for slike dinosaurer er blitt elleville, ifølge Hurum.

Hurum synes det er gøy å endelig kunne vise fram et ekte dinosaurskjelett i Norge. For i en tid preget av internett og sosiale medier, er det autentiske og ekte blitt enda viktigere, forklarer han.

– Hadde det vært et Munch-museum bare med falske plakater, så hadde det jo ikke vært noen folk der, sier han.

– Det samme gjelder et naturhistorisk museum. Unger i dag spør: Er det ekte eller er det fake? Nå får de det de ønsker seg. Og de får det til gagns – ikke bare ett skjelett, men to, sier Hurum.

Nesten like høy som T-rex

Dinosaurene er av arten hypacrosaurus stebingeri. De to dinosaurene ble funnet sammen og gravd fram i et urbefolkningsreservat i Montana i USA for rundt 20 år siden. Siden ble de lagt ut for salg på auksjon i Paris, en skjebne de deler med de aller fleste dinosaurfunn.

Etter å ha tilbrakt 74 millioner år sammen under jorden, skal de to dinosaurene nå stå side om side på Tøyen, hvor publikum skal få lære om hvordan disse familiekjære dinosaurene levde i flokk i sin tid.

Hypacrosaurus kunne bli 7,5 meter lang. Artens navn betyr «nesten den høyeste øglen», et navn den fikk fordi den var nesten like stor som tyrannosaurus rex. Den minste, Zara, er på sin side «bare» 3,5 meter lang.

I likhet med fugler som hekker på fuglefjell, hadde hypacrosaurus sine helt egne hekkeområder.