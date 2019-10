Norge har vært vesentlig mer lønnsomt for Statoil og Equinor, enn satsingen utenlands

Statoil ble i sin tid etablert som et politisk virkemiddel med et klart samfunnsoppdrag. Derfor har selskapet opp gjennom årene blitt tildelt omfattende privilegier på norsk sokkel, skriver Øystein Noreng. Arve Johnsen var Statoils første direktør – her er han avbildet i mai 1974, med Odin Drill i bakgrunnen.

(Foto: NTB)