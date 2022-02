For Norled er dette et viktig skritt på veien mot full drift av MF Hydra som hydrogendrevet ferge. Opprinnelig skulle fergen fått installert hydrogensystemet med brenselceller i fjor høst og startet driften i oktober. Utsettelser og forsinkelser på grunn av blant annet korona har ført til at planen er justert til «våren 2022».