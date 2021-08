Bokostnadene kan skyte i været på grunn av overvann, avløp og strømnett 

Norske boligeiere kommer til å få en veldig ubehagelig overraskelse i årene framover. I dag handler det om kostnaden med å kjøpe bolig. Om ikke lenge kan kostnadene ved å eie blir like viktig.

En viktig årsak er at det er et enormt etterslep i det gigantiske nettet vi har bygget med vann og kloakk. Vi har nok rør i bakken til å runde ekvator syv ganger, og mye er gammelt og lekk. Rundt 320 milliarder kroner trengs for å få skikk på anleggene, ifølge beregninger. Så er det alt overvannet da. Det blir også mer problematisk. Økt nedbør og ikke minst styrtregn trenger tiltak. Og mer utgifter til forsikring.

Men det er mer. Energidistribusjonen må oppgraderes. Nettverkene skal bygges ut og det er det boligeierne som må betale. I tillegg får vi effekttariffer. Strømmen blir neppe billigere heller etter hvert som CO₂-avgifter skal betales.

Under Arendalsuka snakket vi med generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, om den ventede kostnadseksplosjonen.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: