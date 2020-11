BMW lager ny elbilplattform

BMW har endret sin elbilstrategi, og er nå i ferd med å utvikle en ny elbilplattform. Strategien har til nå vært å bygge elbiler som deler plattformer med andre drivlinjer, men i 2025 blir det slutt på dette.

BMWs styreleder Oliver Zipse la frem dette i forbindelse med at bilprodusenten presenterte sine kvartalstall i onsdag.

De endrer med det tilsynelatende retning. I juli sa han ifølge Automobilwoche at de tenker på å bytte til en ren elbilplattform, men at dette tidligst vil skje i 2026.

Flere BMW-elbiler på vei

BMW har startet sine andre fase i elektrifiseringen av sin bilflåte. Zipse viser til 600.000 solgte elektrifiserte biler så langt, hvorav 200.000 er i3, 13.000 er Mini Cooper SE, og at iX3 nå er i produksjon i Kina, nye BMW i4 som kommer neste år, og også iNext som skal vises neste år.

Videre kommer en helelektrisk bil i 5-serien, 7-serien, og X1, som skal tilbys ved siden av diesel- og bensinvariantene. BMW har troen på at kundene vil ha valgfrihet, og selv kommer til å velge elbilvariantene når de ser fordelene disse gir.

Men fra 2025 kommer tredje elektrifiseringsfase. Da skal den nye elbilplattformen være klar, og en fabrikk i Ungarn skal være sentral i denne planen.

Den nye plattformen vil endre hvordan kjøretøyarkitekturen til BMW ser ut fra 2025, sier Zipse.

Redd for å sakke akterut

Bedriftsrådet (Betriebsrat) i BMW har allerede gitt uttrykk for at de ønsker at selskapet utvikler en egen elbilplattform. I sommer sa lederen for rådet, Manfred Schoch, at det bare er mulig for BMW å fullt utnytte fordelene elbiler gir med en egen elbilarkitektur, og at det haster med å få dette på plass, skriver Auto Motor und Sport.

Et eksempel er Volkswagen-gruppens MEB-plattform som brukes i biler som VW ID.3, Skoda Enyaq og Audi Q4 E-Tron. Å heller bygge elbiler på en plattform delt med andre drivlinjer vil gi for mange kompromisser, ifølge Schoch.

Det er ikke kjent når BMWs ledelse tok avgjørelsen om å gå for en ny plattform for elbiler, men det er klart at gruppen som har ansvaret for utviklingen ble nedsatt i juli, skriver Automobilwoche. Utviklingen har fått høy prioritet. De som utvikler plattformen skal rapportere direkte til Zipse selv.

Frem til 2025 mener Zipse at dagens strategi er god, og vil sørge for at de posisjonerer seg riktig i markedet nå samtidig som de utvikler produktene som skal på markedet i perioden 2025 til 2030.

Hvorvidt ny elbilplattform betyr at BMW vil gå helt bort fra delte plattformer i 2025 er uklart, men det er sannsynlig at modellene som lanseres i disse dager vil leve lengre enn til da.