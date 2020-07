BMWs nye elbil er lansert – uten firehjulstrekk

BMW lanserte tirsdag iX3. Bilen har vært vist frem som konseptbil ved flere anledninger tidligere, men nå er bilen som skal komme i salg neste år altså presentert.

BMW mener timingen er perfekt, ettersom etterspørselen etter elbiler nå er økende. Bilen skal produseres i Kina, og lanseres derfor også først i Kina. Der vil kundene få tilgang til biler i løpet av året. Nøyaktig når bilen eksporteres til Europa kommer ikke frem av pressemeldingen.

IX3 er en liten SUV, eller SAV (Sports Activity Vehicle) som BMW kaller det. Bilen er en elbilvariant av X3, som også fås med dieselmotor, bensinmotor og som ladbar hybrid.

Elbilvarianten kommer med BMWs egenutviklede elektriske drivlinje, som de beskriver som femte generasjon eDrive.

Bilen kommer med BMWs ladetjeneste BMW Charging, som skal gi tilgang til ulike ladepunkter uten at brukeren trenger å tegne abonnementer hos ulike ladetilbydere.

Rekkevidde og batteri

IX3 har en rekkevidde på over 459 kilometer etter WLTP-standarden. Bilen har et angitt forbruk på 18,5 til 19,5 kilowattimer per 100 kilometer.

BMW iX3 Batteri: 74 kWh netto

Rekkevidde: 459 km WLTP

Motor: Bakhjulstrekk, 210 kW, 400 Nm



Maks ladehastighet: 150 kW DC, 11 kW AC



Tilhengerfeste: 750 kg

Taklast: 100 kg

Bagasjerom: 510 liter/1560 liter



Egenvekt: 2260 kg

Nyttelast: 540 kg

L/B/H: 4,73 / 1,89 / 1,66 m

Bakkeklaring: 17,9 cm ulastet Pris: Fra 559.000 kroner.

Batteriet har en bruttokapasitet på 80 kilowattimer. Nettokapasiteten er 74 kilowattimer.

Motoren har en makseffekt på 210 kilowatt og maks moment på 400 newtonmeter, og sender bilen fra null til hundre på 6,8 sekunder. Altså er ikke dette en bil med brutal akselerasjon, selv om den nok vil oppleves som kjapp nok for de fleste.

Toppfarten er 180 kilometer i timen, som er mer enn nok for norske veier.

I motsetning til hjemmekonkurrentene Audi og Mercedes, tilbyr ikke BMW firehjulstrekk på sin nye elbil. Her er det bakhjulstrekk, og firehjulstrekk nevnes ikke som et alternativ.

Hurtiglading

BMW iX3. Foto: Fabian Kirchbauer

Bilen kan lades med inntil 150 kilowatt. Det skal ta 34 minutter å lade fra null til 80 prosent på en slik hurtiglader.

Det peker mot en snitteffekt under lading på rundt 105 kilowatt til 80 prosent. Altså ser den ut til å kunne være effektiv på langtur.

Bilen støtter normallading på inntil 11 kilowatt på et trefaseuttak.

Ellers nevnes en bagasjeromskapasitet på 510 liter, som kan økes til 1560 liter om du legger ned baksetene.

Tilhengerfeste har den også, med en kapasitet på 750 kg. Det er altså mindre enn på biler som Audi E-Tron, Mercedes EQC, og Tesla Model 3.

Utstyrsnivå

Bilen skal kunne leveres med utstyr som LED-lykter, tre soners klimaanlegg med forvarming, automatisk bakluke, panoramaglasstak, og kjøreassistent som standard. Bilen leveres med spesielt aerodynamiske felger på 19 tommer.

BMW trekker ellers frem at bilen har et særlig lavt CO₂-avtrykk. Livssyklusutslippet skal være inntil 60 prosent lavere enn på dieselvarianten BMW X3 xDrive20d dersom bilen lades med «grønn energi». I europeisk energimiks er avtrykket 30 prosent lavere, hevdes det.

Pris i Norge

I Tyskland skal prisene begynne på rundt drøyt 68.000 euro, tilsvarende rundt 630.000 norske kroner når tysk merverdiavgift trekkes fra.

I Norge skal bilen koste fra 559.000 kroner, ifølge BMWs norske pressemelding.

Det er tre ulike utstyrsnivåer, kalt Charged, Charged Plus og Fully Charged. Desse har litt ulik rekkevidde, på henholdsvis 459, 453 og 450 kilometer. Forbruket er 18,6, 18,9 og 19 kWh/100 km henholdsvis. Prisen er 559.000, 615.000 og 631.800 kroner henholdsvis, og inkluderer ikke levering.

Det har vært mulig å forhåndsreservere iX3 siden høsten 2018. Det er åpnet for bestilling av bilen nå, og de første kundene med reservasjon vil få bil i første kvartal neste år. Det er en forsinkelse i forhold til opprinnelig estimat, som sa at kundene ville få bil i 2020. Korona oppgis som årsak til forsinkelsen.