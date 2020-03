Slik blir BMWs neste elbil

BMW holdt i dag pressekonferansen de skulle ha foran publikum på bilmessen i Geneve. Virus-avlyst, ble den flyttet til BMWs hovedkvarter i Munchen.

Produsenten ville vise frem sin kommende elbil, i4. Den viste de riktig nok ikke, men i stedet konseptbilen Concept i4.

Concept i4 skal ifølge BMW være en svært god indikasjon på hvordan produksjonsutgaven blir, og designen skal være nær det som kommer på veien, hevdes det.

Bilen er umiskjennelig en BMW, med den nye overdimensjonerte «nyregrillen» BMW er kjent for.

600 km

Av tekniske spesifikasjoner nevner BMW en rekkevidde på inntil 600 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen. De nevner imidlertid ikke batteristørrelse. Om bilen er passe energieffektiv, bør imidlertid batteriet ha en kapasitet på nær 100 kilowattimer.

600 kilometer er for øvrig en reduksjon fra rekkevidden de tidligere har snakket om. I 2018 var omkvedet 550 til 700 kilometer. Men 600 kilometer er innenfor dette.

Bilen skal også være rimelig sprek, med en motoreffekt oppgitt til 395 kW. Det skal gjøre det mulig å gjøre unna null til hundre på fire sekunder.

Denne motoren er for øvrig utviklet hos BMW i Munchen, hvor de også gjør forskning og utvikling på batteriteknologi.

Hvorvidt de planlegger å bygge batterier selv, sier de ingenting om enda.

BMW Concept i4 skal være svært lik produksjonsutgaven som vises neste år. Foto: BMW

PM-motor

Motoren bygger de dog på egen hånd, og trekker frem at den er utviklet for ikke å bruke sjeldne jordarter. Det er et fokus BMW slett ikke er alene om, ettersom mange av disse metallene i stor grad leveres fra Kina. Det gjør at tilgangen i stor grad også styres av kinesiske myndigheter.

At BMW trekker frem at de ikke bruker sjeldne jordarter er dessuten et solid hint om at BMW i4 kommer til å bruke en permanent-magnet-motor (PM-motor). Induksjonsmotorer bruker ikke sjeldne jordarder, men er som regel mindre effektive. I dag bruker blant andre Tesla og Renault induksjonsmotorer i sine biler, men selv Tesla har gått over til PM-motor i nye modeller.

Hjulene på bilen er også spesialutviklet for å ha særlig lav vekt og luftmotstand. Detaljer er ikke offentliggjort.

Tysk føleri

BMW trekker selvsagt også frem at bilen «kjører som en BMW», som vi antar betyr at bilen har et sporty oppsett. I interiøret trekker de fram at de har gått for en hel skjerm, som begynner bak rattet og går mot midten av bilen. Denne er kurvet mot føreren, og er berøringsfølsom.

Interiøret i bilen blir trolig litt roligere enn dette, men skjermen skal være med til produksjonsutgaven. Skjermbilde: BMW

Ellers er det viktig for tyskerne at det hele gir en «emosjonell kjøreopplevelse». I dette tilfellet nevner de spesielt lydene bilen lager, som er komponert av ingen ringere enn Hans Zimmer – komponisten bak en rekke lydspor til kjente filmer som «Rain Man», «Løvenes Konge», «Inception», «Interstellar» og «Dunkirk».

Produksjonsmodellen skal vises neste år.