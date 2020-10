BMW iNext blir ikke selvkjørende når den lanseres

BMW har avgjort at deres kommende elbil iNext ikke skal være selvkjørende, skriver Automobilwoche. Ifølge en talsperson for den tyske bilprodusenten skal den kommende bilen begrenses til nivå 2.

Det refererer til SAEs autonominivåer som går fra 0 for ingen autonomi, til 5 for fullstendig selvkjørende biler. Dagens biler er på nivå 2, men det er ventet at nivå 3 er nært forestående ettersom blant annet norske veimyndigheter er i ferd med å oppdatere dagens forskrifter for å tillate slike biler.

Det var ventet at BMW skulle være klar med nivå 3-autonomi med iNext. Da de lanserte sin konseptbil Vision iNext under bilmessen i Los Angeles for to år siden var det blant annet fokus på autonom kjøring.

Forskjellen fra konsept til ferdige produkt er naturlig nok ofte stor. Men BMW har senest i sommer indikert at bilen skal være klar for nivå 3-autonomi. Dette ifølge en sikkerhetsvurderingsrapport (PDF) bilprodusenten leverte til amerikanske veimyndigheter tidligere i år. Her heter det at iNext skal ha mulighet for autonom kjøring, og at den kan bli blant de første bilene på veiene som støtter dette.

Autonomi-nivåene SAE har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automasjon. Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak. Nivå 1 - Føreassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller akselerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende. Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene. Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov. Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen. Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

Får avanserte førerstøttesystemer

Riktig nok lover BMW at bilen, som skal komme neste år, vil ha mange avanserte førerstøttesystemer, men ansvaret for kjøringen vil fremdeles hvile på føreren. Dermed er det altså snakk om nivå 2.

Nivå 3 krever at bilprodusenten tar på seg ansvaret for det som skjer mens bilen kjører autonomt.

BMWs talsperson sier til Automobilwoche at de kun vil aktivere nivå 3 når lovverk er på plass, og de er sikre på at funksjonen er fullstendig trygg.

En fordel med å holde seg på nivå 2 er at det ikke stilles formelle krav til slike systemer. Ettersom det er føreren som har alt ansvar, er det også stor frihet. Et eksempel er Tesla Autopilot, som i praksis kan kjøre bilen for deg mesteparten av tiden. Likevel er det formelt ikke en «selvkjørende bil», og ansvaret for enhver kollisjon vil hvile på føreren.

Det samme skal være tilfellet på BMW iNext. Altså vil bilen trolig i stor grad kunne kjøre for deg, men kreve at du holder hendene på rattet og overvåker kjøringen konstant. Mange slike funksjoner vil rulles ut til BMWs flåte den kommende tiden.

For eksempel skal flere BMW-modeller med skiltgjenkjenning få trafikklysgjenkjenning neste måned, skriver avisen. Dette skal sette bilene i stand til å selv stanse for rødt lys når du kjører med dynamisk fartsholder.

Audi tar også nivå 3-pause

BMW iNEXT vintertestes i Arjeplog i Sverige. Bilde: WILFRIED WULFF

BMW er ikke den eneste tyske bilprodusenten som har tråkket på bremsen for nivå 3. Audi annonserte i april at de ikke kommer til å utstyre oppdateringen av dagens generasjon A8 med dette, til tross for at de tidligere har gått ut med planer om dette.

Funksjonen kalles «Traffic jam pilot», og skulle gjøre det mulig å ta hendene av rattet i rushtrafikk ved å gjøre den nivå 3-kompatibel. Det kommer ikke til å skje, ettersom regelverket ikke har vært klart, og Audi ikke får tid til å implementere nivå 3-funksjonalitet i dagens A8. Dette fordi bilen allerede er halvveis i sin modellsyklus.

Biler som har nivå 3 må typegodkjennes for at funksjonaliteten skal aktiveres, og inntil videre er ikke regelverket klart for dette noe sted.

Det var først i sommer at UNECE, et FN-organ som harmoniserer kjøretøyregelverk internasjonalt, vedtok et regelverk som tillater at bilen selv skal kunne kjøre under visse omstendigheter. Dette må så tilpasses nasjonale forskrifter, og denne jobben tar tid. Det er for eksempel ikke ventet at det norske regelverket er oppdatert før neste år, og det er neppe sannsynlig at vi får se typegodkjente biler før 2022.

Altså må A8-eiere belage seg på å holde hendene på rattet og være klare til å gripe inn enda en stund.

BMW iNext er ventet å bli lansert neste år.