Ble bygget i Sør-Korea: Norske rigger fikk brannfarlige dører

Underdirektør Åse Waage i Sjøfartsdirektoratet sier at en inspeksjon på Equinors nye Cat J-rigger, Askepott og Askeladden, avdekket mangelfull isolasjon i branndørene. Dette ble oppdaget under ferdigstillelse i Korea i fjor sommer og riggene måtte skifte samtlige dører på Coast Center Base før de kunne settes i produksjon.

– 414 dører på hver rigg måtte skiftes. Og dette fikk verdensomspennende konsekvenser fordi produsenten Cosmo og DNV GL som har sertifisert dørene, måtte iverksette tiltak om test og reparasjon av tilsvarende dører på både rigger og skip, sier Waage til Teknisk Ukeblad.

Også på de fire Cat D-riggene til Songa Offshore som nylig ble solgt til verdens største riggselskap, Transocean, pågår testing, reparasjoner og utskiftning av dører. Her skyldes det ikke produksjonsfeil hos Cosmo, men dårlig kvalitet fra samme leverandør.

Dårlig kvalitet

– Vi er ikke berørt av samme produksjonsserie fra Cosmo, men generelt holder ikke dører av koreansk kvalitet god nok kvalitet. Vi må foreta oppgraderinger for at dørene skal være tette og tåle det trykk som er i hvert rom, sier teknisk direktør i Transocean, Ove Stavø.

I et brev til alle sine kunder i fjor sommer advarer Cosmo sine kunder mot produksjonsfeil i tre ulike dørtyper, A-60, A-0 og B-15 som alle er blitt sertifisert av DNV GL.

Som forklaring til feilen skriver Cosmo:

«Hovedårsaken var dårlig utførelse av isolasjonsprosessen i forbindelse med en endring i arbeidsrutinene da nytt utstyr ble introdusert i november 2013. Vi venter at dørene som er produsert etter denne dato kan ha samme feil.»

Deretter redegjør Cosmo i detalj for hvordan kundene skal kontrollere dørene. Også DNV GL som har sertifisert dørene, har iverksatt nye testprosedyrer av branndørene og bedt om tilbakemelding fra alle innretninger som har fått slike dører levert etter november 2013. DNV GL sendte 1. februar i år ut et “Safety alert”-brev hvor det framgår at også branndører produsert før denne datoen kan mangle isolasjon.

Kommunikasjonssjef i Equinor, Eskil Eriksen, bekrefter at dørene på Cat J-riggene, Askeladden og Askepott, er blitt skiftet ut av produksjonsverftet, i dette tilfellet Samsung Heavy Industries.

– I alle våre prosjekter gjennomfører vi inspeksjoner for å etterse at leveransene er i henhold til relevante krav. I en slik inspeksjon ble det påvist manglende brannisolasjon i dørene på Cat J-riggene. Dette ble utbedret av verftet før riggene startet operasjoner på norsk sokkel, sier Eriksen til TU.

Tåler ikke Nordsjøen

Horten-bedriften Baggerød, som produserer dører for offshoremarkedet, er i gang med å skifte ut over 100 dører på de fire Songa Offshore-riggene som nå opereres av Equinor på langtidskontrakt på rater som ble inngått før oljeprisfallet.

Riggene ble bygget av verdens neststørste verft, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) i Sør-Korea. Songa Offshore ble tidligere i år kjøpt opp av Transocean.

Inspeksjoner etter at riggene er godkjent og satt i drift, har avdekket behov for utskiftninger og reparasjoner av Cosmo-produserte dører. Blant annet fordi de ikke tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

Dette medfører store kostnader, siden en utvendig skyvedør kan koste opp til 250.000 kroner, mens de billigste innvendig koster ned mot 20.000.

– Vi har folk ute på disse riggene for tiden. Generelt kan vi vel si at kvaliteten ikke er god nok fra Korea og at dørene fungerer dårlig under de tøffe forholdene som man finner ute i Nordsjøen. På noen dører må vi bytte dørpumper, på andre kan det være dørhåndtaket som ikke er godt nok eller ikke fungerer, på andre kan det være hengsler som må byttes, sier salgsdirektør Bent Baggerød til TU.

– Bør velge norsk

I Norge er det i hovedsak Baggerød og Rapp Bomek i Bodø som leverer dører og vinduer offshore. Baggerød ønsker at Equinor og andre selskaper skal velge mer norsk og europeisk kvalitet.

– På Gina Krog fikk vi hele leveransen, og da sendte vi alle dørene til DMSE i Korea, men likevel har vi måttet reise ut for å gjøre forbedringer fordi dørene ikke ble montert og justert godt nok, sier Baggerød.

Nylig tapte Baggerød en kontrakt på dører til de nye BP-riggene Mad Dog Phase II & ENI Coral FLNG fordi BP valgte koreansk kvalitet.

– Konkurransen er tøffere enn tidligere. Vi har heldigvis sørget for at vi har flere bein å stå på. Nå leverer vi til Color Lines nye hybridferje som produseres hos Ulstein og til de nye Hurtigruteskipene som Kleven bygger. I tillegg har vi levert til 25 sub stations i vindparker, sier Baggerød, som også skal levere halvparten av dørene til Johan Castberg.

Baggerød kjøper stål fra nabobedriften Norsk Stål, bruker egne laserskjærere og produserer dører med pneumatikk og elektronikk fra flere underleverandører. Dører til offshoremarkedet blir laget ved bedriften i Horten hvor det nå er 45 ansatte, mens skipsdørene lages i Litauen.

Koreanske Cosmo har ikke besvart TUs spørsmål.

Norsk Industri: – Ikke overrasket

Bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt, er ikke overrasket over problemene med leveranser fra Sør-Korea.

– Tilbakemeldinger vi har fått, gir et bilde at det ofte er mye feil og langt mer etterarbeid på innretninger som er produsert i Korea enn det som er levert fra norske leverandører. Det så vi bl.a. på Goliat og Skarv. Jeg tror dette kan skyldes manglende kunnskap om Norsok og de krav som stilles på norsk sokkel, sier Rugtvedt.

Han mener norske leverandører har styrket sin konkurransekraft vesentlig, bl.a. gjennom sterkt kostnadsfokus, økt effektivitet og integrerte prosjektorganisasjoner. Johan Sverdrup-utbyggingen er et godt eksempel på dette.

Samme type: Her er montør Tore Mathiasen hos Baggerød i Horten i sving med å gjøre ferdig en A-60 skyvedør som er teknisk svært avansert og koster ca. 200 000. Produksjonsfeilen hos deres koreanske konkurrent, Cosmo, gjaldt også slike dører. Foto: Baggerød

DNV GL: – Dette er alvorlig!

– Det er alvorlig at fabrikanter ikke produserer godkjent design og dermed fraviker gjeldende krav, sier chief surveyor Helge Kjeøy i DNV GL.

– DNV GL gjennomførte et par dager etter funnet på det konkrete fartøyet et uanmeldt besøk hos fabrikanten for å identifisere mulige avvik fra godkjente produksjonsprosedyrer og tiltak for å unngå lignende produksjonsavvik i fremtiden. Vi fulgte da opp med fakta-innhenting og analyse samt varsel om mulige generelle problemer med COSMO branndører til Sjøfartsdirektoratet og relevante flaggstater og operatører med DNV GL-klassede fartøy.

I begynnelsen av 2018 hadde Cosmo kommet frem en tilfredsstillende reparasjonsløsning for A-60-dørene.

– Hvordan foretar DNV GL sin sertifisering av slike dører - skjer det på grunnlag av skriftlig spesifikasjoner eller fysisk inspeksjon?

– Sertifiseringen består av en godkjennelse av designet og en årlig besiktigelse av fabrikantens evne til å produsere i tråd med det godkjente designet.

– Gjorde DNV GL en for dårlig jobb i utgangspunktet når disse dørene ble sertifisert?

– Problemene med noen av Cosmos branndører knytter seg til produksjonsfasen. Det er fabrikantens evne til å levere i tråd med design på et gitt tidspunkt som blir vurdert ved den årlige besiktigelsen.

– Vet DNV GL hvor mange dører med som er blitt produsert med manglende

isolasjon?

– Vi har ikke kjennskap til antallet dører som potensielt er berørt av mangelfull isolering, sier Helge Kjeøy.