Biler som skal kjøre i Musk-tunnel, må ha støttehjul

En ganske rystende tur, eller en episk opplevelse. Beskrivelsen avhenger av hvem man spør etter en tur på 65 km/t gjennom den første av Elon Musks underjordiske tunneler for biler. Journalistene ga det første svaret. Musk selv ga det andre.

Milliardæren bak The Boring Company er etter eget utsagn grundig lei av bilkøer, og vil bore tunneler for biler under amerikanske storbyer som Chicago for å komme raskere fram. Og nylig fikk journalister muligheten til å prøve en tur i en Tesla Model X i en to kilometer lang testtunnel under en vei i Hawthorne, California.

Men The Boring Company hadde foretatt en markant teknologisk endring i forhold til den opprinnelige planen. I stedet for at bilen kjører inn på et slags skateboard som forflytter bilen gjennom tunnelen, må bilen nå gjøre jobben selv – og dette fører til at en rekke betingelser må oppfylles for at systemet skal fungere, skriver Electrek.

Må ha støttehjul foran

For det første må bilen være utstyrt med et sett selvutfoldende støttehjul som stikker ut på hver side, rett ved forhjulene til bilen. Under testen i California var hjulene fastmontert for å stikke ut på sidene, men dette vil medføre visse problemer i trafikken – i tillegg til en skrape i coolhetsfaktoren. Så planen er at støttehjulene skal være skjult innunder bilen og kunne foldes ut ved å trykke på en knapp.

Ifølge Elon Musk vil det ikke koste mer enn 200 til 300 dollar (1800 til 2700 kroner) å få montert støttehjul-systemet, og det kan ettermonteres på alle biler, heter det.

Men støttehjulene er ikke den eneste betingelsen for å få lov til å kjøre i tunnelen. Bilene er nødt til å være elektriske, og – i hvert fall delvis – førerløse, samt kunne holde en hastighet på 240 km/t. Og i tillegg kjører ikke bilistene bare rett ned i tunnelen, men må først fraktes ned til starten av tunnelen med en heis.

10 millioner dollar per mile tunnel

Men at tunnelturen var en ganske så rystende tur, må Elon Musk innrømme. The Boring Company er nemlig i full gang med å eksperimentere med forskjellige produksjonsmetoder for de betongsidene som støttehjulene kjører på, og under pressevisningen forsikret Elon Musk journalistene om at sidene ville bli glatte som glass.

Eksperimentene med nye produksjonsmetoder er avgjørende for å få kostnadene ved borearbeidet ned til et minimum, og ifølge The Boring Company er kostnadene ved testtunnelen nå på 10 millioner dollar per mile, skriver CNBC. Det er 10 prosent av kostnadene for tradisjonelle tunneler. I det regnestykket er heisene til bilene inkludert, men ikke forsknings- og utviklingskostnadene, skriver Electrek.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.