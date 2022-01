Bestiller ammoniakk-klare bilskip

Det norske bilskipsrederiet signerte i fjor en intensjonsavtale om å bygge fire og opsjon på ytterligere to ammoniakklare bilskip med China Merchants Heavy Industry. Nå er kontrakten bekreftet.

Skipene blir i en ny klasse, kalt Aurora-klassen, med plass til 9.100 skip. Det blir dermed verdens desidert største ro-ro skip beregnet på biler og annet rullende materiell (PCTC – Pure Car Truck Carrier).

Det blir også det første bilskipet klargjort for nullutslippsdrivstoff. Det skal i tillegg utstyres med batterier og solceller. De to første skipene leveres i andre halvdel av 2024 og to i første halvdel av 2025. Selskapet har også to opsjoner på til sammen fire fartøy.

Ammonia ready

MAN Energy Solutions leverer multifuel hovedmotorer som kan gå på flere typer drivstoff ved levering, det vil si LNG og diesel, og klargjort for ombygging til ammoniakk eller metanol etter DNVs «ammonia ready» og «methanol ready» klassenotasjon.

Ved MANs FoU-senter i København jobbes det med utvikling av totaktsmotorer for å kunne gå på ammoniakk. Höegh presiserer at hensikten er å bruke ammoniakk framstilt ved hjelp av fornybar energi.

Kuttet 37 prosent

Administrerende direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners sier at Aurora-klassen er et viktig skritt på vei mot dekarbonisering og nullutslippsskip. Selskapet opplyser at det siden 2008 har redusert sine CO 2 -utslipp med 37 prosent sett over hele flåten og har ambisjoner om å være karbonnøytrale i 2040.

Aurora-klassen er forberedt for transport av elektriske biler og tungt materiell med ekstra forsterkede dekk i skipet.

Enger sier i en pressemelding at rederiet er glade for å samarbeide med China Merchants Heavy Industry og sikre levering av verdens største og mest miljøvennlige PCTC-fartøy allerede innen 2024.

– Aurora-klassen representerer fremtiden for virksomheten vår. Det vil ytterligere styrke vårt tjenestetilbud, akselerere vår vei til null og sette oss i front på bærekraftig skipsfart, sier Enger.

China Merchants Industry har utvidet sin skipsbyggingsvirksomhet de siste to årene, og den er nå den største PCTC-byggeren og en av de største skipsbyggingsgruppene i Kina. China Merchants Industry eier Deltamarin i Finland, som har designet den nye Höegh Autoliners Aurora-klassen.

LNG og NH 3

Höegh Autiliners har jobbet med Deltamarin på design og tekniske spesifikasjoner der det også er tatt hensyn til at det i framtida skal være mulig å lagre ammoniakk om bord.

Ammoniakk blir flytende ved -34 grader, mens LNG må holdes under 162 grader Celsius. Kjølemessig er ammoniakk lettere å håndtere, men gassen er giftig og krever derfor ekstra sikkerhetstiltak. LNG har vært brukt som drivstoff på ferger og forsyningsskip siden tidlig 2000-tallet i Norge.

Höegh Autoliners fikk i 2015 0g 2016 levert Horizon-klassen PCTC-skip fra Xiamen Shipbuilding Industry i Kina. Skipene er designet av finske Daltamarin og er de største i verden fram til Aurora-klassen er levert. De fire skipene Höegh Target, Höegh Traveller, Höegh Traveller, Höegh Trigger og Höegh Trotter er 199.9 meter lange, 36,5 meter brede og har plass til 8.500 biler. Aurora-klassen antas å bli 30 meter lengre.