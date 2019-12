Bensinkjedene nøler med å bygge ladestasjoner

– Det går som bare pokker her, sier Rikke Haugland.

Hun kikker ut gjennom et Circle K-vinduet på Alexander Kiellands plass i Oslo. Utenfor står seks elbiler og lader på de seks plassene.

– Det er så å si fullt hele tiden, sier Haugland, som er daglig leder på en bensinstasjon som nylig skrev seg inn i historiebøkene.

– I høst fjernet vi én drivstoffpumpe, der to biler kunne fylle samtidig, og erstattet den med fire ladepunkter på 50 kW. I tillegg har vi to ladepunkter på 150 kW, sier hun.

– Har det vært god butikk?

– Det er så god butikk at vi må vurdere å opprette en ladestasjon til, sier Rikke Haugland fornøyd.

– Vil bli markedsleder

– Vi vil være markedsleder på hurtiglading, sier Håkon Stiksrud i Circle K. Foto: Circle K

Der bilister med behov for flytende drivstoff kan gå inn i et varmt lokale og unne seg en matbit eller et toalettbesøk når de stopper for å tanke, er hurtigladere ofte plassert på halvøde steder uten servicetilbud. Dette til tross for at elbilistene må slå i hjel mer tid enn fossilbilistene. En undersøkelse Teknisk Ukeblad har gjort, viser at det er stor forskjell i hvordan ulike bensinstasjonskjedene rigger seg for en elektrisk fremtid.

Mest på hugget er Circle K.

– Våre ambisjoner er å bli markedsleder på hurtiglading, akkurat som vi er det på fossile drivstoff. Det norske folk er på hugget, politikerne er på hugget, og bilprodusentene er på hugget. Vi skal ikke være en brems, men ønsker å være en drivende kraft i utviklingen, sier Håkon Stiksrud, leder for elektrisk mobilitet i Circle K.

– 500 ladere før sommeren

I dag har selskapet hurtigladere på 79 av sine rundt 300 fullservicestasjoner, med 392 ladepunkt. Noen av disse i samarbeid med Ionity og Tesla, andre er Circle K sine egne ladestasjoner. Nå gir Stiksrud & co. enda mer gass.

På Alexander Kiellands plass har Circle K fjernet drivstoffpumper og erstattet dem med hurtigladere. Foto: Eirik Helland Urke

– Innen sommeren 2020 skal vi ha 500 hurtigladere på stasjonene i Norge. To tredeler vil være lynladere, sier han.

– Vi leverer varer og tjenester til folk som er på farten. Når folk beveger seg med elbiler, så er det naturlig å følge etter og følge behovene. Det blir viktigere og viktigere fremover, sier Stiksrud.

Han sier at de ikke har flere planer om å erstatte drivstoffpumper med hurtigladere.

– I utgangspunktet ønsker vi å installere hurtigladerne ved siden av pumpene, så disse to var på grunn av lite plass. Vi skal også være en fossil drivstoffkjede i lang tid.

– Har bensinstasjonskjedene vært litt bakpå i denne utviklingen?

– Jeg vil heller si at bransjen har følt seg frem. Vi har latt andre aktører ta investeringene. Circle K var også inne på hydrogenmarkedet. Nå som vi ser at valget har falt på elbilisme, har vi valgt å gå fullt og helt inn i hurtiglading, sier Stiksrud.

-Sliter med lønnsomheten

Men foreløpig er ikke etablering av ladepunkter god butikk.

– Det er ikke kommersielt levedyktig å etablere ladere på alle våre stasjoner i dag. Sigrid Louise Philippart i St1 Norge. Foto: St1 Norge

– Sektoren sliter med lønnsomheten. Det er høye investeringer som skal nedbetales, det er dyrere å installere ladere enn å installere bensinpumper, og det er krevende å anlegge infrastrukturen. I tillegg medfører nettleien en høy fast kostnad, i hvert fall på lokasjoner med ujevn trafikk. I tettbygde strøk, der det er jevn trafikk, har vi akseptabel inntjening. Foreløpig er regnestykket ikke spesielt godt. Men når kunden først stopper, er det for en lengre tidsperiode enn ved fylling av fossilt drivstoff, så da er det flere som går inn i butikken og handler, sier Stiksrud i Circle K.

Jobber med å forstå markedet

Sigrid Louise Philippart, strategi- og kommunikasjonssjef i St1 Norge, er enig i at lønnsomheten ikke er all verden.

– Det er ikke kommersielt levedyktig å etablere ladere på alle våre stasjoner i dag. I all hovedsak lader elbilisten hjemme, sier Philippart.

St1 Norge driver landets 312 Shell-stasjoner. Av disse er 23 utstyrt med hurtigladere, i samarbeid med Fortum.

– Nå jobber vi med å få bedre forståelse av lademarkedet og behovet for å gå inn i ladeinfrastrukturen, sier Philippart.

– Dette er et helt nytt marked for oss, og rammevilkårene har stor innvirkning på hvor det er lønnsomt å etablere og drifte hurtigladere. Spesielt med tanke på prissystemet for strøm, som gjør at man betaler for maksimalt uttak hver dag hele måneden, selv om man bare trenger strøm for et par hytteturister hver helg. I tillegg er det knyttet svært store kostnader til oppkobling mot strømnettet, opptil flere millioner kroner, sier Philippart.

Hun sier at kjeden har planer om å utvide tilbudet i et samarbeid med Fortum, men at omfanget foreløpig ikke er klart.

– Vi jobber veldig mye med å gi folk gode grunner til å stoppe på stasjonene våre. Vi skal tilby det kundene trenger av energi på farten – både til bilene og til de som sitter inne i bilene, sier Sigrid Louise Philippart i St1.

Venter på lønnsomhet

– Det er vel ingen som klarer å si at det er god butikk å sette opp hurtigladere i dag, sier Tom E. Borgersen, daglig leder i Best-kjeden.

– Best har en ambisjon om å få opp et betydelig antall hurtigladere. Per nå har vi ikke funnet lønnsomhet i å bygge disse, sier han.

I dag er det bare to eller tre av 127 Best-stasjoner som tilbyr hurtiglading.

– Vi har prosjektert 6–7 nye, men disse er 50 kW-ladere. Det er kanskje ikke en god idé å sette opp 50 kW-ladere i dag, så det må vi vurdere på nytt, sier Borgersen.

Han sier at er det er to økonomiske aspekter som bremser utbyggingen. Det ene er at kostnadene ved en komplett installasjon varierer mellom én og 1,8 millioner kroner, ifølge Best-sjefen. Det andre er effektleddet i nettleien, der man betaler for den timen i en gitt periode der det er høyest strømuttak. Er det høy belastning på hurtigladerne en times tid søndag kveld, så må man betale en høy pris for nettleie også resten av perioden, uansett hvor lite strømuttak det er. Dette blir svært kostbart hvis det er ujevn trafikk på hurtigladerne.

– Vi er klare til å trykke på startknappen så snart vi ser mulighet for fremtidig lønnsomhet, sier Tom E. Borgersen i Best.

Rolig hos YX

Hva så med bensinstasjoner med YX-logo på? Det finnes rundt 300 betjente XY-stasjoner i Norge. I tillegg er det 180 ubetjente stasjoner, som da kalles Uno-X. YX driver kun med salg av bensin og diesel, så daglig leder Thor Kristian Korsvold i YX Norge sier at de ikke har planer om å begynne med hurtigladere. Heller ikke leder av Uno-X har planer om å installere hurtigladere i egen regi, sier leder Jens Haugland.

Servicedelen av YX-konglomeratet drives av 7-Eleven og lokale eiere. Ifølge Korsvold er det opp til hver enkelt eier å bestemme om de vil sette opp dette eller ei.

Derfor ringer vi til Remi Frilseth, som er kjedeleder for YX 7-Eleven.

– Vi følger utviklingen veldig nøye, og etablerer fortløpende ladestasjoner. Ti prosent av bilparken er elektrisk, og vi ønsker å tilby det kunden etterspør, sier Frilseth.

Hver sjette av kjedens 94 stasjoner har hurtiglader i dag, og flere vil komme.

– Vi ser at det er en dreining her, at flytende drivstoff er i nedgang. Men 90 prosent av etterspørselen er fremdeles flytende drivstoff, sier Frilseth.

– Er installasjon av hurtigladere god butikk for en bensinstasjon?

– Det varierer fra stasjon til stasjon. Jeg vil si at hurtigladere gir fra OK lønnsomhet til ikke lønnsomhet. Det handler også om at vi ruster oss for fremtidens marked, selv om dette ikke slår til fra dag én, sier kjedeleder Remi Frilseth i YX 7-Eleven.

Certas Energy, som driver Esso-stasjonene i Norge, har ennå ikke besvart TUs spørsmål.