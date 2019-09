Tidenes utbygging: Minst 150 nye lynladere i Norge før nyttår

Julaften kan komme tidlig i år. I hvert fall for elbileiere, som kan se frem til en storslått utbygging av både hurtigladere og lynladere.

Ifølge nobil.no er det i dag 2516 ladestasjoner i Norge, med 12.091 offentlige ladepunkt. Ifølge Norsk Elbilforening kan vi foreløpig velge mellom 12 ladestasjoner minst ett ladepunkt har kapasitet på 350 kW, mens 33 ladestasjoner har minst én 150 kW-lader.

Full fart hos Grønn Kontakt

Blant de mest ivrige utbyggerne finner vi Grønn Kontakt. Produksjonssjef Malene Brøvig i sørlandsselskapet forteller at de frem til nyttår vil de sette i drift mellom 50 og 70 nye hurtigladere.

– Hovedvekten av disse vil være superhurtigladere på 150 kW, sier Brøvig.

– Vi vil etablere 50-70 nye hurtigladere før nyttår. De fleste vil være superhurtigladere, sier Malene Brøvig i Grønn Kontakt. Foto: Grønn Kontakt

Disse kommer i tillegg til de 102 hurtigladerne Grønn Kontakt allerede har etablert i år.

– 18 av disse er superhurtigladere på 150 kW, sier Brøvig.

24 lynladere til Circle K

Maria Estenstad Friis, produktsjef for lademarkedet i Circle K, ønsker ikke å være for detaljert om verken antall eller plassering av deres nye lynladere.

– Men vi jobber med rundt 30 lokasjoner for etablering av Circle K-ladere - da med både hurtigladere med 50 kW kapasitet og lynladere med 150 kW kapasitet, sier Friis.

Hun forteller at arbeidet med å bygge hurtigladere er i gang ved Circle K-stasjoner på Furuset, Sandvika og Rundtom ved Drammen.

Men om ikke Friis vil si så mye, så kan ABB fortelle at de skal levere 24 lynladere til Circle K i løpet av høsten.

BKK tredobler

Bergensbaserte BKK har i dag rundt 20 operative lynladere på sine mange anlegg i Sør-Norge. Snart vil tallet være tredoblet.

– Vil vil ha over 60 nye lynladere innen jul, og utbyggingen fortsetter over nyttår, sier Odd Olaf Askeland, som er leder av BKK sin avdeling for e-mobilitet.

På Danmarksplass i Bergen etablerer BKK flere nye lynladere i høst. Foto: Marius Valle

– Blant annet vil det komme lynladere på ulike kjøpesentre. Her i Bergen vil blant annet ladestasjonen på Danmarksplass bli oppgradert med flere lynladere, sier Askeland.

I disse dager holder BKK på å installere seks lynladere på Bergen lufthavn. Ikke for å fôre elfly, som Bergen lufthavn ønsker å ta i bruk snarest mulig, men for å lade taxier som står og vente på neste tur.

– Totalt har vi nesten 100 aktive byggeprosjekter i Sør-Norge med både hurtiglading og lynlading, men noen av disse vil først komme i drift neste år, sier Askeland.

BKK bruker lynladere fra Delta og ABB i satsingen. Førstnevnte kan levere 150 kW dersom kun én bil lader. Kommer det en annen bil som også vil lynlade, deles kapasiteten. ABB-laderne har en tilsvarende løsning, men høyere kapasitet: Her kan bilen få inntil 350 kW hvis den lader alene, også her faller kapasiteten til det halve når en annen bil kobler seg på.

Lyse tider i Stavanger

I disse dager er energiselskapet Lyse i ferd med å trekke kabler og lage fundament til lynladestasjoner - inne i Stavanger sentrum.

– På Jernbanelokket i sentrum setter vi opp seks nye ladere: To hurtigladere på 50 kW pluss fire lynladere på 150 kW, sier prosjektleder Pål Gilje Tumyr i Lyse Energisalg.

Dette skal være den første lynladeren utenfor Oslo som plasseres i et bysentrum.

I tillegg har Lyse nylig satt på to 50 kW hurtigladere og én 150 kW lynlader på Hundvågkrossen utenfor Stavanger sentrum, like ved tunnelåpningen til det snart premiereklare Ryfast-sambandet.

Ionity dobler

Ionity, den felles europeiske lynladingsatsingen der nå også Hyundai og Kia har kjøpt seg inn, har i så langt 12 ladestasjoner i Norge, med totalt 61 lynladere med effekt på 350 kW. Frem til nyttår vil Ionity øke kapasiteten i Norge med over 50 prosent.

– I Stavanger sentrum setter vi opp fire lynladere på 150 kW, sier Pål Gilje Tumyr, prosjektleder i Lyse Energisalg. Foto: Lyse Energi

– Frem til 31. desember har vi planer om å etablere sju nye lokasjoner med fire lynladere per lokasjon, melder Jan Haugen Ihle, regiondirektør for Ionitys nordeuropeiske satsing.

– Jeg kan dessverre ikke dele hvor disse lokasjonene bli lokalisert, skriver Ihle i en epost. Han understreker at etableringen av nye ladestasjoner avhenger av byggetillatelser.

Men én av Ionitys nye lokasjoner kan vi kanskje gjette oss frem til. Norges vassdrags- og energidirektorat har nå i september gitt Ionity tillatelse til å bygge en lynlader ved Circle K-stasjonen på Høydalsmo i Telemark.

Flere nye fra Tesla

Hva så med Tesla, som jo i stor grad har ledet utviklingen av lynladere?

– Det er 58 Supercharger-stasjoner i Norge, med til sammen 784 ladeplasser. Vi utvider disse fortløpende basert på våre egne trafikkanalyser, samt innspill og forslag fra kundene våre, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonsjef i Tesla Norge.

– Det er 58 Supercharger-stasjoner i Norge. Vi utvider disse fortløpende, sier Even Sandvold Roland i Tesla Norge. Foto: Henrik Skolt, NTB Scanpix

Han ønsker ikke å røpe særlig om Teslas videre utbyggingsplaner.

Men på Teslas hjemmeside kan man se at det kommer ladestasjoner ved Skei Service Center i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, ved Brekkvasselv i Trøndelag og på Hinnøya i Troms. Ifølge NVE har Tesla nylig fått konsesjon til å bygge på Skarnes i Hedmark.

Inntil nylig var Teslas superchargere i Norge begrenset til 120 kW, men i slutten av august fikk nesten alle Teslas ladestolper en softwareoppdatering som økte maksimal ladeeffekt til 150 kW.

V3 supercharging, som vil gi Tesla-eierne en maks ladeeffekt på 250 kW, forventes til Europa i slutten av året.

Taust fra Fortum

Fortum, som er en av Norges største innen hurtiglading, ønsker ikke å gå ut med tall om kommende utbygging, men sier at de bygger ut fortløpende.

– Fortum tester ut ladere med makseffekter over CCS på 175, 225, 300 og 350 kW lading, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Forum.