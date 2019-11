Bygger lynlader-nettverk i Nordland

Enova har gode nyheter til elbilister i Nordland. Nå skal ladeinfrastrukturen i fylket få et solid løft, med 11 nye ladestasjoner. Hver stasjon vil få to lynladere, med kapasitet på inntil 150 kW, pluss to ladere med effekt på 22 kW. Kablingen under bakken skal dimensjoneres slik at man på et senere tidspunkt kan oppgradere ladingen til 300 kW.

Fem av ladestasjonene skal på plass langs Fv. 17 (Kystriksvegen). Én ladestasjon kommer ved Umbukta, mens fem blir satt opp langs E10 mellom Å og Bjørnfjell, ved Steigen og langs Rv. 82 mellom Melbu og Andenes.

-Et stort løft, mener Daniel Milford Flathagen i Enova. Foto: Enova

For utbyggerne går søknadsfristen ut 28. februar, og ladestasjonene skal være i drift senest i oktober 2021.

- Et stort løft

- Dette er en videreføring av satsingen vi startet tidligere i år, der vi lyser ut støtte til hurtigladere i områder som ikke har et tilbud fra før. Nå står Nordland for tur. Dette vil gi et stort løft for Lofoten og Kystriksveien, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen i Enova.

Han understreker at Enova ikke har noe mål om å sørge for full utbygging i første omgang.

- Vi skal få markedet opp og stå, slik at det blir mer etterspørsel og på sikt lønnsomt å bygge ut ladeinfrastruktur uten Enova-støtte, sier han.

- Da dere lyste ut anbudskonkurransen for Finnmark for tre år siden, kom det ikke en eneste søknad. Da dere lyste ut samme område på nytt i vår, var det kun Fortum som meldte seg. Hvor mye interesse venter dere denne gang?

-Det er jo alltid spennende å se. Men vi har mulighet til å støtte inntil 100 prosent av investeringskostnadene knyttet til minimumskravene vi har satt, og det bør jo være av interesse for operatører som ser muligheter i disse områdene.

- Hva er status på utbyggingen i Troms og Finnmark, der Fortum var eneste interessent?

- Vi er fortsatt i forhandlinger.

Bygger 22 kW - om to år

- I pressemeldingen bruker dere betegnelsen “et fremtidsrettet ladenettverk”. Men flere av de nye laderne, som skal stå klare i oktober 2021, er bare på 22 kW? Er det ikke det alt annet enn fremtidsrettet?

- Veldig bra, smiler Svein Krogsæter i Nordland elbilforening. Foto: Privat

- Det er vanlig praksis i dag å tilby semi-hurtiglading på egne stolper ved siden av hurtigladerne. Det er et ønske også fra ladeoperatørene å ha et slikt tilbud i tillegg, og det utgjør ingen stor tilleggskostnad.

- Men er det noen vits å bygge 22 kW-ladere, som kanskje ikke er i drift før om nesten to år?

- Det er også et sikkerhetsaspekt her - hvis hurtigladeren er nede for telling, så har du fremdeles mulighet til å lade, sier Daniel Milford Flathagen i Enova.

Brede smil i Nordland

Svein Krogsæter, som er styreleder i Nordland elbilforening, har ikke hørt om Enova-planene da TU ringer. Men da vi forteller om den nye satsingen, blir han svært begeistret.

- Dette er veldig bra! Det er noe vi har etterspurt og jobbet for lenge. Lofoten og Kystriksveien har vært et tomrom når det gjelder lademuligheter, sier Krogsæter.

- Lademulighetene langs E6 er bra. Når det kommer 11 nye på de plasser du nå nevner, så blir resten bra også.

- Hvor viktig er elbilen i Nordland i dag?

- Den er jo viktig overalt, over hele landet! Vi har jo et 2025-mål vi ønsker å oppnå, sier Svein Krogsæter i Nordland elbilforening.