Ny undersøkelse: Norske ladekunder har lav lojalitet - bryr seg om hastighet, pris og nettverk

Ladehastighet er aller viktigst når elbilister velger ladeoperatør. Det kommer fram i en undersøkelse konsulentfirmaet Qvartz har gjort. De har spurt 500 norske elbilister om ladevaner og -preferanser.

Pris og stort nok ladenettverk kommer på andre- og tredjeplass i rangering av hva som betyr noe når man velger ladeoperatør.

Ladehastighet De fleste av dagens hurtigladere kan i dag levere opptil 50 kW, men operatørene bygger nå lynladere med hastigheter opptil 350 kW.

Den reelle gjennomsnittseffekten ved hurtiglading er imidlertid langt lavere, rettere sagt 30,5 kW i 2017, ifølge en TØI-analyse. Årsaker til den lavere hastigheten er begrensninger i bilen, klimatiske forskjeller og batteritilstand ved lading.

Undersøkelsen viser at norske elbilister er mindre opptatt av hvilken operatør som står bak ladetjenesten. 50 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle hvilken type ladeaktør man kjøper lading fra. Kun åtte prosent mener at kjennskap til leverandør er svært viktig for valg av operatør.

– Norske ladekunder har lav lojalitet, de shopper rundt hos ulike operatører, sier Erik Nordbø, partner i Qvartz.

– Det er et tegn på at markedet er umodent og at alle operatørene fortsatt har mulighet til å vinne kundene. Operatørene bør finne løsninger som skaper lojalitet, sier Nordbø.

58 prosent svarer at de har elbilforeningens ladebrikke, som kan kobles til flere ladeoperatører. Brikken gjør det dermed enklere å lade hos ulike operatører.

Tre grupper - med ulik motivasjon

Nordbø deler ladeoperatørene i tre grupperinger. Hver gruppe har ulik motivasjon for å tilby ladeinfrastruktur:

Den første gruppa, bilprodusentene, bygger ladenettverk for å gjøre det mer innbydende å velge deres elbiler. Teslas superladenettverk og Ionitys nettverk av lynladere er eksempler på dette.

– Det blir spennende å se om bilprodusentene selger seg ut av landenettverkene når de er ferdig utbygd, kommenterer Nordbø.

Bensinstasjoner, som nå gjerne kaller seg energistasjoner, representerer en annen gruppe. Circle K er en av operatørene som setter opp ladestasjoner på bensinstasjonene. Deres håp er at kundene skal fortsette å komme til dem selv om man har byttet ut dieselbilen med elbil.

– Bensinstasjonene håper å vinne kundene på bekvemmelighet. Her skal du både kunne gå på toalettet og ta deg en matbit mens du lader, sier Nordbø.

Den siste grupperingen er kraftselskapene, som ser forretningsmuligheter på et område hvor de allerede har verdifull kompetanse om utbygging og styring av kraftinfrastruktur.

– Kraftselskapene kan muligens skape verdi ved å spille på helheten i hva de tilbyr. En mulighet er å tilby hjemmelading og hurtiglading til en fast månedspris, sier Nordbø.

Erik Nordbø, partner i Qvartz. Foto: Mathias Klingenberg

Ladeabonnement

I Danmark tilbyr Clever lading hjemme og på farten som et abonnement. Nordbø mener dette er en spennende måte for operatørene å skille seg ut på.

I Qvartz-undersøkelsen kommer en slik løsning langt ned på lista over hva som er viktig når man velger ladeoperatører. 75 prosent ønsker å betale per ladesesjon. Kun fem prosent foretrekker en abonnementstjenester med fastpris for å lade fritt på alle operatørens ladestasjoner.

Nordbø mener årsaken til abonnementets svake popularitet er at en slik løsning ikke finnes på det norske markedet i dag.

– Lykkes man med en slik abonnementsløsning, vil man automatisk få kundenes lojalitet, sier Nordbø.

Han råder operatørene til å fortsette å bygge ladenettverk med god hastighet, slik at man kan bruke dette til å bygge lojalitet hos kunden.

Jobber med høyere hastigheter

Fortum er operatøren med flest ladestasjoner i Norge. Det er også mest kjent og foretrukket, ifølge undersøkelsen. Grønn Kontakt er nummer to på de tre nevnte parameterne.

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum, sier at de jobber med løsninger som samler kundens strømforbruk hjemme og billading på farten i én pakke.

– Vi ønsker å tilby gode pakker som gjør det enkelt å være elbilist, sier Mathisen.

Som nevnt viser undersøkelsen at ladehastighet, pris og store nok ladenettverk er det viktigste for kundene i dag. Dette vil også trolig være viktig dersom en eventuell abonnementsløsning skal fungere. Både Fortum og Grønn Kontakt sier de jobber med det som ifølge undersøkelsen er det viktigste for kunden. Fortum viser til at de i fjor åpnet Norges første lynlader ved Nygårdskrysset.

– Vi bygger mange lynladere. I flere år har vi også sørget for å få lagt opp nok effekt til å bytte ut hurtigladerene med lynladere når markedet er stort nok. I dag er det mange biler som maksimalt kan ta imot 50 kilowatt, men i fremtiden blir det flere som kan lade med 150 kilowatt eller mer. Det vil øke etterspørselen etter lynladere, sier Mathisen.

– Vi bygger kraftig ut med våre partnere Coop, Olav Thon Gruppen og Burger King. Superhurtiglading er også viktig for kundene våre, vi bygger stadig en større andel av nye stasjoner med høyere effekter, sier produktsjef Daniel Wie i Grønn Kontakt.

Køproblemet

Undersøkelsen viser at ladeoperatørene presterer best på de kriteriene kundene synes er viktigst. Unntaket er muligheten for å kunne planlegge ladingen, for eksempel å booke ladetid og dermed slippe kø. Dette er den fjerde viktigste grunnen til valg av ladeoperatør, men er også det kriteriet hvor operatørene får dårligst tilbakemelding fra kundene, ifølge undersøkelsen.

Ladekøproblemet er økende, viser Elbilforeningens undersøkelse Elbilisten 2019, gjengitt i et notat medlemsorganisasjonen har laget for Drivkraft Norge. 64 prosent opplever kø av og til eller oftere når de skal hurtiglade, en økning på 25 prosent siden 2017, står det i notatet.

Ved hurtigladerne til Fortum ved Bagn i Oppland sto flere elbiler i kø for å lade en utfartsdag i sommer. Foto: Mathias Klingenberg

– Dette er noe vi som operatør tenker mye på. Kø ved ladestasjonene er et økende problem – i enkelte tilfeller har vi måttet leie inn vakthold for å holde orden på køen. Vi ser på mulige løsninger på dette nå, sier Mathisen i Fortum.

– Hvilke løsninger ser dere på?

– Vi jobber med løsninger i appen som gjør det enklere for folk, men det kan jeg ikke gå nærmere inn på nå. Vi snakker også mye med kundene om det vi kaller ladevett, altså hvordan man skal kunne lade best og raskest. Det handler blant annet om å lade mens batteriet er varmt og ikke nødvendigvis lade batteriet helt opp når man er koblet til en hurtiglader, sier Mathisen.

Wie i Grønn Kontakt sier de bygger større lokasjoner med mange ladere på hvert sted for å minske køen. Operatøren sender i tillegg sanntidsdata om ladestasjonene til Nobil, som forvaltes av Elbilforeningen. Her kan tredjepart også få tilgang til informasjonen. Fortum sender i dag ikke sanntidsdata til Nobil. Mathisen sier det er fordi Nobil ikke har tilpasset seg Fortums API. Dermed er sanntidsdata fra Fortums stasjoner per i dag kun tilgjengelig via selskapets egne kanaler.

– Utforming av en bookingløsning er noe vi også gjerne vil ha innspill på fra kundene våre. Det er tydelig fra denne undersøkelsen at dette er et savn blant flere, sier Wie.

Undersøkelsen sier for øvrig at elbilister flest lader hjemme. Bare 19 prosent sier at de lader bilen på en ladestasjon utenfor hjemmet minst én gang i uka. Det er på linje med Elbilisten 2019-undersøkelsen, som fant at 13 prosent lader på hurtigladestasjon ukentlig eller oftere.